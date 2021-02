Mercato: Kroos prévient Alaba en cas de signature au Real

Au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos pourrait bientôt accueillir David Alaba, en partance du Bayern Munich. Un ancien coéquipier qu’il tient à alerter sur le niveau d’exigence requis dans ce club, où le talent ne suffit pas.

Une bonne réputation ne suffit pas toujours pour exceller au Real Madrid, quel que soit le club d’ailleurs. C’est ce qu’a tenu à rappeler Toni Kroos, alors qu’on l’interrogeait sur une possible arrivée de son ancien coéquipier David Alaba l’été prochain. L’Autrichien, malgré un talent incontestable, devra s’adapter s'il signe dans la capitale espagnole: "Je pense que beaucoup de joueurs passés ici avaient de la qualité. Il en faut. Tout comme il faut être en bonne forme physique et avoir la tête bien faite, quand les choses ne vont pas si bien. Il ne suffit pas d'avoir des aptitudes pour le jeu", a rappelé Kroos sur Sky Sport.

Le PSG toujours dans la course pour Alaba

Il n’empêche, un certain nombre de clubs seraient prêts à payer pour un joueur de cette qualité, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu'aux postes d’arrière gauche et de milieu gauche, voire de milieu axial. Le Paris Saint-Germain en fait partie. S’il n’a jamais caché son attirance pour l’Espagne, et que le Real Madrid figure bien en pôle pour l’accueillir à la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le PSG reste en course, au cas où. L’Autrichien écoute d’ailleurs très attentivement les arguments du club parisien.

Alaba s’est déjà entretenu avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et un nouveau rendez-vous avec Leonardo, le directeur sportif, est programmé dans les prochains jours. C’est dire si le club de la capitale est séduit par le profil de ce joueur. Rare. Paris tente de convaincre Alaba qu’il pourra s’épanouir dans la capitale française. Malgré tout, les clubs espagnols semblent encore avoir une longueur d’avance. Le FC Barcelone continue d'ailleurs son opération séduction. David Alaba a l’embarras du choix.