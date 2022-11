Mercato: Kylian Mbappé n'est plus le joueur le plus cher au monde, selon Transfermarkt

Le site de référence Transfermarkt, qui attribue des valeurs marchandes, considère désormais Erling Haaland comme étant le joueur le plus cher de la planète devant Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé (23 ans) a beau être le joueur le mieux payé au monde, il n'est désormais plus considéré comme le footballeur le plus cher de la planète. D'après le site de référence Transfermarkt, l'attaquant français du Paris Saint-Germain est désormais devancé par Erling Haaland (22 ans). La valeur marchande du buteur norvégien de Manchester City est dorénavant estimée à 170 millions d'euros. Kylian Mbappé est valorisé à 160 millions d'euros.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

L'estimation de Kylian Mbappé n'a pas été revue à la baisse. C'est celle d'Erling Haaland qui a grimpé. Elle était en début de saison à 150 M€. "Elle a augmenté de façon spectaculaire depuis, au vu de ses débuts impressionnants avec son nouveau club", explique Transfermarkt, qui attribue manuellement ces valeurs marchandes en fonction de divers critères, comme l'avait raconté RMC Sport.

Prime à la jeunesse

Les splendides performances du Norvégien - 23 buts en 17 matches toutes compétitions confondues - n'expliquent sans doute pas tout. Il est probable que sa situation contractuelle soit entrée en compte. À Manchester City, Erling Haaland s'est engagé jusqu'en juin 2027. Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne s'est engagé que jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option.

Le podium des valeurs marchandes est complété par Vincius Junior (22 ans), coté à 120 millions d'euros, soit dix de plus que Phil Foden (22 ans). Globalement, les jeunes talents sont les plus onéreux sur le marché. Il faut regarder la 11e place pour trouver un joueur de plus de 24 ans: Harry Kane, 29 ans, annoncé à 90 millions d'euros. Quant au premier trentenaire, il s'agit de Mohamed Salah (30 ans), 21e à 80 millions d'euros.

Les plus grosses valeurs marchandes de Transfermarkt



1. Erling Haaland (Manchester City) - 170 millions d'euros

2. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 160 M€

3. Vinicius Junior (Real Madrid) - 120 M€

4. Phil Foden (Manchester City) - 110 M€

5. Pedri (FC Barcelone) - 100 M€

6. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 100 M€

7. Jamal Musiala (Bayern Munich) - 100 M€

8. Federico Valverde (Real Madrid) - 100 M€

9. Gavi (FC Barcelone) - 90 M€

10. Bukayo Saka (Arsenal) - 90 M€

...

13. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 80 M€

18. Christopher Nkunku (RB Leipzig) - 80 M€