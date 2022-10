PSG: Mbappé devient le joueur le mieux payé au monde, le duo Messi-Ronaldo détrôné

Selon Forbes, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France Kylian Mbappé devient le footballeur le mieux payé de la planète cette saison, devançant son équipier Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Avec sa prolongation de contrat, sa prime à la signature et ses sponsors, le buteur de 23 ans gagnerait la somme record de 128 millions de dollars en 2022-2023.

Kylian Mbappé a pris l’habitude de dominer les classements des buteurs. Le voilà désormais aussi au sommet des footballeurs les mieux payés de la planète. À seulement 23 ans. Grâce à sa prolongation de contrat au PSG l'été dernier, mais aussi à ses revenus de sponsoring, le champion du monde français va gagner cette saison des revenus estimés par Forbes à 128 millions de dollars, soit environ 131 M€ (avant impôt et frais d’agents). Des revenus records qui lui permettent de devancer pour la première fois le duo Messi-Ronaldo, indéboulonnable depuis 2014.

Dans le classement établi par le magazine économique américain, l’Argentin est rétrogradé à la deuxième place par son jeune équipier. Le septuple Ballon d’or devrait gagner 110 millions de dollars (dont 55 de revenus extra-sportifs). C’est dix de plus que Cristiano Ronaldo (100 millions de dollars), 3e de ce ranking et dans le dur actuellement à Manchester United.

Trois parisiens dans le top 4

Si les deux stars multi-titrées s’approchent de la retraite, Kylian Mbappé poursuit quant à lui son ascension vers les sommets et ne cesse d’augmenter ses gains. Sur les 128 millions de dollars qu’il devrait gagner en 2022-2023, 110 sont issus de son salaire au PSG et de sa prime à la signature après sa prolongation jusqu’en 2025. Ses contrats signés avec ses sponsors (Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini…) lui rapporteraient 18 millions d’euros.

Preuve que le Paris Saint-Germain version Qatar a des moyens colossaux, non seulement Mbappé et Messi trustent les deux premières places, mais Neymar, avec 87 millions de dollars, apparait au 4e rang du classement derrière CR7.

Derrière, l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah occupe la 5e place avec 53 millions de dollars tandis qu'Erling Haaland, le phénomène norvégien auteur de débuts monstrueux avec Manchester City, émarge à 39 millions de dollars. L’ex-buteur de Dortmund devrait être bien plus haut dans un an. Il doit notamment renégocier son contrat avec Nike. Toujours selon Forbes, Haaland pourrait signer un juteux deal de 18 millions de dollars avec la marque à la virgule pour ses chaussures.

Le classement des footballeurs les mieux payés selon Forbes:

1. Kylian Mbappé (PSG) : 128 millions de dollars (110 de salaire, 18 de sponsors)

2. Lionel Messi (PSG) : 120 millions de dollars (65 de salaires, 55 de sponsors)

3. Cristiano Ronaldo (Manchester United) : 100 millions de dollars (40 de salaires, 60 de sponsors)

4. Neymar (PSG) : 87 millions de dollars (55 de salaires, 32 de sponsors)

5. Mohamed Salah (Liverpool) : 53 millions de dollars (35 de salaires, 18 de sponsors)

6. Erling Haaland (Manchester City) : 39 millions de dollars (35 de salaires, 4 de sponsors)

7. Robert Lewandowski (Barcelone) : 35 millions de dollars (27 de salaires, 8 de sponsors)

8. Eden Hazard (Real Madrid) : 31 millions de dollars (27 de salaires, 4 de sponsors)

9. Andrés Iniesta (Vissel Kobe) : 30 millions de dollars (25 de salaires, 5 de sponsors)

10. Kevin De Bruyne (Manchester City) : 29 millions de dollars (25 de salaires, 4 de sponsors)