Mercato: l’agent de Wijnaldum fait un appel du pied au Bayern Munich

Homme de base de Jürgen Klopp depuis plusieurs saisons, Geoginio Wijnaldum est en fin de contrat avec Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais, 30 ans, pourrait quitter le club anglais gratuitement cet été. Et son agent a ouvert la porte au Bayern Munich.

Liverpool pourrait-il perdre cet été plusieurs éléments de sa colonne vertébrale? Alors que Mohamed Salah serait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival pour remplacer Kylian Mbappé, si celui-ci venait à quitter le club de la capitale, un autre élément majeur du champion d’Europe 2019 ne serait pas contre un départ: Geoginio Wijnaldum. L’international néerlandais, 30 ans, sera en fin de contrat à la fin de la saison et demeure libre de discuter avec les clubs de son choix.

"Wijnaldum est libre et ne ferme aucune possibilité"

Dans un podcast pour le média allemand Sports 1, son agent Humphry Nijman en a donc profité pour lancer un appel du pied très clair aux dirigeants du Bayern Munich: "Wijnaldum est libre et ne ferme aucune possibilité. Le Bayern est un super club. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous en parler", a déclaré l’agent, apostrophant le champion d’Europe en titre.

Arrivé à Liverpool en 2016 en provenance de Newcastle, le milieu de terrain batave n’a connu que deux championnats jusqu’alors: l’Angleterre donc, et les Pays-Bas (Feyenoord, PSV Eindhoven). Tandis qu’il va boucler sa cinquième saison sur les bords de le Mersey, Wijnaldum pourrait quitter l’Angleterre gratuitement dans quelques semaines, et a tout d’une excellente affaire. Outre le Bayern, le FC Barcelone a déjà manifesté son intérêt pour le joueur champion d’Angleterre et des Pays-Bas (2005).