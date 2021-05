Mercato: Salah serait surveillé par le PSG en cas de départ de Mbappé

Le Parisien croit savoir que Mohamed Salah est très grandement apprécié par la direction qatarie du PSG, qui se tiendrait prête en cas de non-prolongation (et donc de départ) de Kylian Mbappé.

Si Kylian Mbappé décidait finalement de quitter le Paris Saint-Germain, la star ciblée pour le remplacer serait déjà identifiée. D'après Le Parisien, le club de la capitale songerait à Mohamed Salah en cas de départ de son champion du monde français dès cet été.

L'attaquant égyptien de 28 ans serait très apprécié auprès de la direction. Son profil ne constituerait pas seulement un apport sur le plan sportif. Il permettrait aussi à l'état-major qatari de recruter une figure du monde sportif arabe, une idée régulièrement évoquée par la presse depuis le rachat du club à l'été 2011.

Le contrat de Salah s'achève en 2023

À Liverpool depuis 2017, Mohamed Salah est annoncé depuis plusieurs mois comme étant potentiellement sur le départ. À deux ans de la fin de son contrat, qui expire en 2023, l'ancien joueur de la Roma pourrait être tenté par un nouveau challenge.

Après avoir gagné le championnat en 2020 et la Ligue des champions en 2019, Mohamed Salah vit une saison 2019-2020 difficile. Au-delà des résultats de l'équipe, seulement 7e et menacée de non-qualification pour la prochaine C1, l'homme aux 20 buts et 3 passes décisives en Premier League cette saison a plusieurs fois suscité des interrogations sur son état d'esprit.

À force, Jürgen Klopp n'a pas pu esquiver la question d'un éventuel départ. "On ne parle jamais de contrat, pourquoi devrions-nous commencer maintenant?", avait-il dû répoondre en décembre. En tout cas, en cas de transfert, celui-ci ne devrait sans doute pas se conclure en-dessous des 80 millions d'euros.