Mercato: Manchester United va s'offrir Lisandro Martinez contre un gros chèque

Également courtisé par Arsenal, le défenseur central argentin Lisandro Martinez (24 ans) serait sur le point de retrouver son ancien entraîneur Erik ten Hag à Manchester United. L'Ajax devrait récupérer une belle somme avec ce transfert.

Il avait le choix entre Arsenal et Manchester United. Et il a visiblement tranché en faveur des Red Devils. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano et plusieurs médias anglais dont The Athletic, Lisandro Martinez va s’engager pour les cinq prochaines saisons en faveur du club mancunien, soit jusqu’en 2027. L’opération devrait rapporter environ 55 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, qui va atteindre les 100 millions d’euros de ventes cet été après avoir déjà cédé Ryan Gravenberch au Bayern Munich (18,5 millions d’euros) et Sébastien Haller au Borussia Dortmund (31 millions d’euros).

Le rôle majeur de Ten Hag

Arrivé aux Pays-Bas à l'été 2019 en provenance du championnat argentin, Lisandro Martinez s’est affirmé comme une valeur sûre à son poste. Le jeune défenseur central de 24 ans, également capable de dépanner comme milieu défensif, aura disputé au total 118 matchs avec l’Ajax. En Angleterre, il retrouvera son ancien entraîneur Erik ten Hag, qui aurait fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre dans son nouveau club Seulement sixièmes de Premier League la saison dernière, avec 57 buts encaissés en 38 matchs, les Red Devils auront bien besoin du talent de Lisandro Martinez pour gagner en solidité derrière. Reste à savoir qui sera titulaire entre l’international argentin aux sept sélections, Harry Maguire, Raphaël Varane ou encore Victor Lindelöf.

Eric Bailly, lui, pourrait être vendu dans les prochains jours. La presse italienne évoque ce vendredi un intérêt du Napoli pour l'Ivoirien. Au même titre qu'Abdou Diallo (PSG), il ferait partie des pistes étudiées pour remplacer Kalidou Koulibaly, sur le point de signer à Chelsea.