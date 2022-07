Manchester United: qui est Zidane Iqbal, ce jeune milieu impressionnant contre Liverpool?

Manchester United a étrillé Liverpool lors d’un match de pré-saison organisé mardi en Thaïlande (4-0). Une rencontre lors de laquelle Zidane Iqbal a fait une entrée remarquée avec les Red Devils. Le milieu de terrain 19 ans, né à Manchester et international irakien, a impressionné par sa sérénité et sa qualité technique.

Un baptême de rêve. Pour sa première sortie sur le banc de Manchester United, Erik ten Hag s’est offert un succès de prestige mardi face à Liverpool. Les Red Devils ont étrillé leurs grands rivaux lors d’un match de pré-saison organisé au stade Rajamangala, à l’est de Bangkok, la capitale de la Thaïlande (4-0). Dans la chaleur humide de l’été asiatique, les coéquipiers de Raphaël Varane ont corrigé des Reds très remaniés mais pourtant dominateurs (18 tirs).

Ten Hag a profité de ce festival pour lancer Zidane Iqbal en seconde période. Le milieu de terrain de 19 ans a remplacé Fred alors que son équipe menait 3-0. Et son entrée n’est pas passée inaperçue. Dans un rôle axial, le n°55 a fait apprécier son talent dans l’entrejeu. Sa sérénité balle au pied, son sens du placement et sa qualité de passes ont fait beaucoup de bien à sa formation. Malgré son inexpérience, le droitier d’1,88m (qui est devenu le premier sud-asiatique à jouer pour MU) a regardé Thiago Alcantara et Fabinho dans les yeux. Avec une assurance assez bluffante.

Aucun match de Premier League

De quoi enflammer les fans mancuniens, qui ont largement débriefé sa prestation sur les réseaux. Sans toujours doser. "Le meilleur Zidane de l’histoire", a par exemple écrit un supporter, relayé par le Daily Mail. Ce n’est évidemment pas le cas. Mais ça donne une idée de l’impression laissée par celui dont le prénom rappelle forcément Zizou aux amateurs de foot. A priori, il ne s’agit pas d’un hommage, le prénom "Zidane" (orthographié aussi Zidan) étant assez répandu dans le monde arabe. Mais il devra certainement composer avec ce clin d’œil du destin durant sa carrière.

En attendant de pouvoir se comparer au Ballon d’or 1998, Iqbal savoure déjà son premier match important avec son club formateur. Après la rencontre, il a remercié ses fans sur Instagram (où il compte déjà près de 500.000 abonnés) en postant une photo d’un échange de maillots avec Mohamed Salah. Sa belle entrée pourrait bien inciter Ten Hag à lui offrir du temps de jeu durant la préparation. En attendant de lui faire découvrir la Premier League dans quelques mois.

Une minute en Ligue des champions

Né dans la région du Whalley Range, près de Manchester, Zidane Iqbal a intégré à l’âge de 9 ans l’académie des Red Devils. Malgré des performances séduisantes chez les jeunes, il n’a encore jamais disputé un match de championnat anglais. En revanche, il est entré en jeu en Ligue des champions en décembre dernier (sa seule apparition en pro). Ralf Rangnick l’a lancé dans le temps additionnel du match face aux Youngs Boys de Berne lors de la phase de poules (1-1). Le temps de fouler la pelouse d’Old Trafford durant une petite minute. Suffisant pour s’offrir un souvenir inoubliable.

"Je l’ai appris la veille du match. Le coach est venu me voir et m’a dit: ‘Tu ne joueras pas avec les U19’, a-t-il raconté sur le site de MU. J’étais un peu surpris. J’ai ressenti énormément d’émotions dans mon corps. Dès la fin de la conversation, j'ai appelé ma mère, mon père et mon frère. Je leur ai dit qu'il y avait de grandes chances pour que je joue avec l'équipe première. Je rêvais de ce jour depuis tout petit et le fait de le vivre enfin, c’était tout simplement incroyable. Honnêtement, si je pouvais décrire ce sentiment, je le ferais mais c'est vraiment indescriptible."

Il a choisi de jouer pour l’Irak

Le mois suivant, Iqbal a fait ses grands débuts sur la scène internationale en décidant de porter le maillot de l’Irak (l’un de ses deux pays d’origine), alors qu’il pouvait également jouer pour le Pakistan et l’Angleterre. Dick Adovcaat, le sélectionneur néerlandais de l’équipe d’Irak, lui a offert ses premières minutes lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L’espoir de Manchester Utd est entré lors des matchs en Iran (1-0) et au Liban (1-1). Pour un total de vingt minutes cumulées. De quoi le mettre en appétit.

"Je sens que c'est la bonne décision pour moi dans ma carrière. C'est vraiment un honneur de représenter l'Irak, a confié Iqbal à ce moment-là. Ma famille est fière de moi et je sens juste que j'avance encore un peu plus dans ma carrière en participant aux qualifications pour la Coupe du Monde. Ce sont des matchs importants. C'est un immense honneur."

"J’aimerais devenir un modèle"

Après avoir signé son premier contrat pro l’an passé, le jeune Zidane a prolongé le mois dernier son bail avec Manchester. Jusqu’en 2025. De quoi sécuriser son avenir et lui permettre de progresser dans un cocon familier. Sans trop se soucier de la médiatisation qui l’accompagne.

"Je ne me concentre pas trop là-dessus. Je profite juste du sport, j'essaie de pas trop y penser", expliquait en début d’année celui qui fait partie de l'Asian Inclusion Mentoring Scheme, une initiative créée par le syndicat des joueurs évoluant en Angleterre (Professional Footballers’ Association) dont le but est d'augmenter le nombre de joueurs asiatiques dans le monde du football professionnel anglais. "J’aimerais devenir un modèle. Il y a pas mal de gens qui me disent d'ailleurs que j’en suis un. J'essaie d'agir comme tel, vraiment. Mais je dois encore me concentrer sur moi-même, il me reste énormément de choses à apprendre."