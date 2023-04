Premier League: martyrisé par Newcastle, Tottenham voit la Ligue des champions s’éloigner

Tottenham a vécu un cauchemar sur la pelouse de Newcastle, ce dimanche en Premier League (6-1). Après une entame cataclysmique, les Spurs, menés 5-0 après 21 minutes, se sont lourdement inclinés dans ce choc de haut de tableau. La qualification en C1 semble désormais compromise.

Un véritable ouragan. Tottenham a traversé une violente tempête dans l’antre de Newcastle, ce dimanche en Premier League (6-1). Totalement à côté de leur sujet dans ce choc de haut de tableau, les Spurs se sont fait marcher dessus par leurs hôtes. Dans un St James’s Park en ébullition, les Magpies ont réussi une entame tonitruante. Au point de mener 5-0 après 21 minutes de jeu, grâce à un but de Joelinton, un doublé de Jacob Murphy et un autre d’Alexandre Isak.

Une réussite maximale qui leur a permis de signer la deuxième manita la plus rapide de l’histoire du championnat d’Angleterre, d’après Opta.

Harry Kane a sauvé l’honneur en début de seconde période. Mais Callum Wilson a finalement scellé la large victoire de Newcastle, qui a survolé la rencontre (57% de possession, 25 tirs à 11). Ce succès permet aux joueurs d’Eddie Howe de prendre provisoirement la troisième place du classement, devant Manchester United, qui compte le même nombre de points et un match en moins (les Red Devils se déplacent à Brighton en demi-finale de la Cup). Seule ombre au tableau: la sortie sur blessure du défenseur Fabian Schär, touché à la cuisse droite.

Lloris remplacé dès la mi-temps

A l’inverse, cette défaite humiliante risque de coûter cher à Tottenham dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après ce naufrage, les hommes de Christian Stellini se retrouvent cinquièmes, à six points de Newcastle (qui a un match en moins) et MU (deux matchs en moins).

A voir comment ils peuvent se relever d’une telle raclée. Impuissant en début de match, Hugo Lloris a été remplacé dès la mi-temps par Fraser Foster. Déjà battu à domicile le week-end dernier par Bourmemouth (2-3), le club londonien tentera de stopper l’hémorragie dès jeudi, lors d’un nouveau choc face à Manchester United (21h15). Newcastle se déplacera dans le même temps à Everton (20h45).