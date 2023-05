Mercato: Lloris aurait aussi reçu un pont d’or d’Arabie saoudite

Selon The Times, Hugo Lloris (36 ans) aurait reçu une offre très lucrative de l’Arabie saoudite qui courtise plusieurs stars du football européen, dont Lionel Messi.

Le très riche championnat saoudien cible désormais un illustre international français. Selon The Times, Hugo Lloris (36 ans), recordman de sélections en équipe de France (145), est dans le viseur de la Saudi Pro League l’été prochain. Le gardien aurait même déjà reçu une offre gigantesque avec la promesse d’un salaire triplé par rapport à celui qu’il touche actuellement dans le Nord de Londres. Il émarge actuellement à 100.000 livres (114.000 euros) par semaine avec les Spurs, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024.

Tottenham lui chercherait un remplaçant

Le nom de Lloris est le dernier d’une très longue liste de stars courtisées par l’Arabie saoudite pour renforcer son championnat. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr cet hiver, le riche état pétrolier a proposé un pont d’or à Lionel Messi pour les rejoindre l’été prochain. La star argentine, en fin de contrat au PSG, ne prendra sa décision qu’à l’issue de la saison mais l’Arabie saoudite met tout en œuvre pour lui offrir les meilleures conditions en vue d’une possible arrivée.

Les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets, proches de Lionel Messi, ont ainsi reçu des offres pour rejoindre le championnat et mettre le septuple Ballon d’or dans les meilleures conditions. Ce serait aussi le cas de Marco Verratti, Leandro Paredes ou Angel Di Maria.

Hugo Lloris n’entre pas tout à fait dans la case des proches de Lionel Messi mais le gardien français ferait donc partie du très ambitieux plan de recrutement saoudien. Selon The Times, la lucrative offre reçue par le champion du monde 2018 ne serait pas la seule sur la table, mais de loin la plus lucrative. L’ancien Niçois et Lyonnais arrive à un tournant chez les Spurs onze ans après son arrivée. Le club londonien lui chercherait un remplaçant après une saison gâchée par les blessures (il est forfait jusqu'à la fin du championnat) et quelques contre-performances. Lloris, lui, attendrait de connaître le nom du futur entraîneur après le licenciement d’Antonio Conte en mars. Il a d’ores et déjà prévu de rencontrer Daniel Levy, président du club, pour connaître ses plans.