Mercato: l’AS Rome et l’AC Milan se positionnent sur Fekir

Nabil Fekir (28 ans), milieu offensif du Betis Séville, est dans le viseur de deux clubs italiens: l’AS Rome de José Mourinho et l’AC Milan, champion d’Italie en titre, selon Goal.

Nabil Fekir a la cote à la sortie d’une belle saison avec le Betis Séville. Selon Goal Italie, le joueur (qui aura 29 ans le 18 juillet) est dans le viseur de deux grosses écuries de Serie A: l’AC Milan, champion en titre, et l’AS Rome de José Mourinho. Les deux prétendants ont fait part de leur intérêt du club espagnol. Si Fekir est considéré comme une pièce maîtresse de l’effectif andalou, les dirigeants seraient ouverts à un départ en cas d’offre satisfaisante.

Ils auraient ainsi fixé l’indemnité d’un potentiel transfert à 35 millions d’euros. Un chiffre jugé trop élevé par la Roma et Milan. Mais ces derniers ne perdent pas espoir de faire baisser l’addition dans les prochaines semaines. L’équipe de José Mourinho serait celle ayant montré le plus d’attention auprès du champion du monde 2018. Le technicien aurait même déjà tâté le terrain avec son entourage. Sixième du dernier championnat d’Italie, la Roma a aussi remporté la première édition de la Conference League et disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

Ce sera aussi le cas du Betis Séville, vainqueur de la Coupe du Roi, cinquième de la Liga et éliminé en 8es de finale de la dernière édition par Francfort, futur vainqueur. Fekir a d’ailleurs grandement participé à cette belle saison avec dix buts et dix passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues. Le joueur a prolongé son contrat jusqu’en 2026 en janvier dernier. Ce long contrat explique le prix demandé mais pas seulement. Selon Goal, le Betis vise un gros chèque en raison d’un pourcentage à la revente de 20% promis à Lyon en cas de transfert.

Fekir avait quitté son club formateur en 2019 contre 20 millions d’euros. En Espagne, le milieu offensif est progressivement monté en puissance et peut légitimement penser à l’équipe de France à quatre mois de la Coupe du monde. Champion du monde en 2018, il n’a plus été appelé avec les Bleus depuis septembre 2020.