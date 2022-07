Mercato: c'est officiel, Pogba est de retour à la Juventus

Comme attendu, Paul Pogba s'est officiellement engagé avec la Juventus ce lundi, où il a déjà évolué entre 2012 et 2016. Une signature qui doit lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Il est de retour là où il a explosé. Libre depuis la fin de son aventure à Manchester United, Paul Pogba s’est officiellement engagé avec la Juventus Turin ce lundi, où il a déjà évolué entre 2012 et 2016. C'est la fin d’un des feuilletons du mercato estival pour celui qui aura été annoncé un peu partout ces derniers mois, du Real Madrid au PSG. En quête d’un nouveau défi ambitieux à 29 ans, l’international français a fait le choix de revenir dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

"Lorsque nous nous disons au revoir après une aventure intense partagée ensemble, il y a toujours une lueur d'espoir que nous nous reverrons, tôt ou tard, écrit la Juve dans un communiqué. Avec Paul, c'est exactement ce qui s'est passé. En 2016, nos chemins se sont séparés après quatre années incroyables. Des années au cours desquelles un jeune joueur français talentueux est passé de ses débuts en équipe première alors qu'il était encore adolescent à marquer son premier but moins d'un mois après avoir fait sa révérence."

Avec la Vieille Dame, il a remporté la Serie A à quatre reprises (2013, 2014, 2015 et 2016) et disputé une finale de Ligue des champions (perdue en 2015 contre Barcelone). Il va retrouver Massimiliano Allegri, qui avait fait de sa venue une priorité pour renforcer son milieu de terrain. Il va aussi pouvoir tourner la page de six années frustrantes chez les Red Devils. Son départ de Manchester se sera fait en catimini, alors que son retour pour 105 millions d’euros à l'été 2016 avait nourri beaucoup d’espoir.

Il doit se rassurer avant le Mondial

Revenu à prix d'or, Pogba a été plombé en Angleterre par des blessures à répétition, et n’a pas été aidé non plus par la période difficile traversée par le club mancunien. "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées. (…) En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires", confiait-il en début d’année dans les colonnes du Figaro.

A Turin, Pogba devra retrouver son meilleur niveau pour aider la Juve à faire beaucoup mieux que ces dernières années, et pour rassurer en même temps Didier Deschamps sur son état de forme à quelques mois du Mondial au Qatar.