Mercato: Gautier Larsonneur arrive à Valenciennes

Formé au Stade Brestois, Gautier Larsonneur (25 ans) va quitter le club breton pour s'engager avec Valenciennes, où il évoluera en Ligue 2.

Gautier Larsonneur trouve un nouveau point de chute. À la recherche d’un gardien depuis le début du mercato et la fin du prêt de Lucas Chevalier, Valenciennes a jeté son dévolu sur le portier du Stade Brestois, qui doit s’engager avec le club nordiste. Selon nos informations, VA était également en négociations avec Lionel Mpasi-Nzau, le portier de Rodez, avant de finalement choisir le Breton de 25 ans, qui était sous contrat jusqu'en 2023 avec Brest.

Cantonné à un rôle de numéro 2

Titulaire indiscutable dans les buts de Brest depuis la saison 2017-2018, Gautier Larsonneur sort d'un exercice 2021-2022 compliqué, dans la peau d'un numéro 2 derrière Marco Bizot. Il s'est contenté de trois matchs de Coupe de France, où il a encaissé deux buts. Il y a quelques mois, le gardien s'était exprimé après son déclassement lors de la saison 2020-2021, qu'il avait vécu comme une "injustice".

Une prise de parole qui avait moyennement plu à Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de l'époque. "Est-ce qu'on aurait eu un Gautier Larsonneur aussi performant si on ne l'avait pas sorti, à un moment ?, s’était-il interrogé dans les colonnes du Télégramme. On l'a sorti, ça s'est fait très proprement et on lui a expliqué pourquoi, mais je pense que c'est un manque de maturité, il va apprendre. Je pense qu'on l'a plutôt aidé. Si j'avais été lui, j'aurais dit, "merci de m'avoir fait ça". Il s'est remis en cause, a redoublé de travail et est revenu plus fort. Est-ce qu'on lui aurait rendu service si on avait laissé faire ? Car à un moment donné, il était moins performant voire limite, limite. On l'a juste remis sur les rails. Je ne lui en veux pas, mais c'est maladroit de sa part."