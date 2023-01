Mercato: l'AS Rome ne compte pas lâcher Mourinho, cité pour prendre la tête de l’équipe du Portugal

Depuis le départ de Fernando Santos après la Coupe du monde 2022, le Portugal se cherche un nouveau sélectionneur. Le nom de José Mourinho est évoqué dans la presse lusitanienne, mais l’AS Rome n’a pas l’intention de laisser filer son coach de 59 ans en cours de saison.

Une mise au point très claire. L’AS Rome ne compte pas se séparer de José Mourinho dans les prochaines semaines. C’est le message délivré dans la Gazzetta dello Sport par Tiago Pinto, le directeur sportif du club italien. Une manière de répondre aux informations de la presse lusitanienne, qui cite le Special One comme candidat à la succession de Fernando Santos à la tête de l’équipe du Portugal.

"Quand vous prenez un entraîneur comme Mourinho, vous devez être prêts à face aux rumeurs, assure le dirigeant de 38 ans. Je suis Portugais et à chaque fois que le Portugal change de sélectionneur, on parle de Mourinho. Mais nous comptons aller de l’avant avec lui."

L’AS Rome à la lutte pour une qualification européenne

Reste à connaître les intentions du coach de 59 ans, arrivé à la Roma en juillet 2021. Depuis le départ de Fernando Santos et l’élimination face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (1-0), le Portugal se cherche un nouveau sélectionneur. Avec son charisme et son vécu, le "Mou" fait partie des discussions dans son pays natal.

Après une pause de plus d’un mois et demi, l’AS Rome reprend la compétition ce mercredi avec la réception de Bologne lors de la 16e journée de Serie A (16h30). Les coéquipiers de Lorenzo Pellegrini occupent actuellement la 7e place du classement, à 14 points du leader Naples et 3 points de la Lazio, 4e et dernier qualifié provisoire pour la prochaine Ligue des champions.