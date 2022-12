Portugal: Mourinho réfléchirait bien au poste de sélectionneur

Après l'élimination surprenante du Portugal en quart de finale du Mondial face au Maroc, Fernando Santos a quitté la sélection portugaise. José Mourinho est pressenti pour le remplacer. Le "Special One" se donne le temps de la réflexion.

José Mourinho sélectionneur du Portugal? Voilà qui aurait de quoi plaire aux fans de la sélection portugaise. Le "Special One" serait dans la short-list établie pour remplacer Fernando Santos, resté sur le banc pendant huit ans de 2014 à 2022. Il avait notamment remporté l'Euro 2016 en France.

D'après The Telegraph, Jose Mourinho se donne le temps de la reflexion avant de décider s'il veut, ou non, prendre en main la sélection portugaise. Plusieurs choses entrent en ligne de compte dans sa réflexion, et il ne veut pas se précipiter.

Sous contrat avec la Roma

D'abord, José Mourinho, qui entraîne en club depuis 22 ans a peur que le rôle d'entraîneur d'un club de football lui manque. En tant que sélectionneur, le métier est totalement différent, et il n'y a pas la routine quotidienne d'un club de football. D'autant que José Mourinho est actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Roma. S'il ne sera pas en mesure de disputer le titre au Napoli cette saison, il est encore en course pour jouer la qualification en Ligue des champions, ce qui permettrait à la Roma de jouer à nouveau les premiers rôles.

Le calcul réside dans le fait de savoir où la Roma pourrait l'emmener, cette saison et la suivante. Il a remporté la première édition de l'UEFA Conférence League la saison dernière, le premier trophée européen du club italien depuis 1961. La question est de savoir s'ils peuvent de nouveau rivaliser avec les meilleurs d'Europe.

Une génération exceptionnelle avec le Portugal

Devenir sélectionneur du Portugal pourrait représenter une opportunité exceptionnelle pour José Mourinho. Même s'ils ont été battus par le Maroc, il est clair que les Portugais ont actuellement une génération de joueurs extrêmement talentueux comme Rafael Leao, Nuno Mendes, Joao Felix, Gonçalo Ramos et consorts.

Pour Mourinho, entraîner le Portugal représenterait un symbole, et la concrétisation d'une histoire entamée il y a plusieurs décennies. Dans les années 1980 son père, Jose Felix, était en lice pour le poste en équipe nationale. Cela ne s'était pas fait et l'occasion ne s'était jamais représentée.