Mercato: l’astuce du Qatar pour tenter de racheter Manchester United en conservant le PSG

Le Qatar s’intéresse au rachat de Manchester United et pourrait soumettre une offre d’ici la fin de la semaine à la famille Glazer, qui détient le club anglais depuis dix-sept ans. Mais cette proposition ne sera pas formulée directement par le fonds d’investissement souverain du Qatar, déjà propriétaire du PSG.

Trois jours avant la date limite. La famille Glazer, qui détient Manchester United depuis dix-sept ans, a demandé aux investisseurs intéressés par le rachat du club anglais de de positionner d’ici ce vendredi 17 février. Pour l’instant, le Qatar n’a pas encore envoyé d’offre écrite. Mais l’émirat est bien intéressé par les Red Devils.

Une proposition pourrait être formulée dans les prochains jours. Mais contrairement aux échos parus dans différents médias, cette offre ne sera pas transmise directement par Qatar Investement Authority (QIA), le fonds d’investissement souverain du Qatar, qui possède déjà le PSG depuis l’été 2011, via sa filiale Qatar Sports Investements (QSI).

QSI est "pleinement engagé" avec le PSG

Selon nos informations, QSI reste "pleinement engagé" avec le club parisien, qui s’apprête à affronter le Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Pour racheter Manchester United, le Qatar tente de réaliser un montage avec un fonds indépendant, ce qui lui permettrait de respecter les règles édictées par l’UEFA, interdisant à un même propriétaire de posséder des clubs rivaux.

La famille Glazer, de nationalité américaine, aurait fixé à 5,66 milliards d’euros le prix de vente des Red Devils. Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne et patron du groupe Ineos, s’est rapidement positionné pour racheter MU, qui occupe actuellement la 3e place de Premier League (derrière Arsenal et Manchester City).

Selon la presse britannique, Elon Musk, qui possède la deuxième plus grosse fortune mondiale, surveillerait aussi l'affaire de près, tout comme des investisseurs saoudiens, américains ou asiatiques. La banque d’affaire Raine est à la manœuvre afin de superviser une éventuelle transaction. En attendant, les rumeurs se multiplient et les Glazer, qui ont ouvert la porte à une vente de United fin novembre, tentent de faire monter les enchères en coulisses. Comme pour Newcastle, passé sous pavillon saoudien en 2021, le dossier devrait s’étaler sur plusieurs mois.