Premier League: le Qatar et Manchester United, un mariage possible ?

C’est le grand dossier en Angleterre depuis plusieurs jours avec les premiers bruits dans la presse d’une arrivée d’investisseurs qataris à Manchester United. L’intérêt du Qatar pour le club anglais est réel mais la concurrence et les modalités s’annoncent rudes.

Les rumeurs s’enchaînent, les montants gonflent et les frères Glazer rigolent. Depuis le 22 novembre dernier, les affaires bougent autour de Manchester United. Dans un communiqué publié par les propriétaires du club anglais, quelques lignes expliquent que le "le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions".

>> Les infos mercato EN DIRECT

Très rapidement, INEOS, via son propriétaire Jim Ratcliffe, a été le seul à déclarer publiquement son intérêt pour acheter le club anglais. En coulisses, les tractations sont nombreuses entre les différentes parties. Raine, la banque d'affaires en charge du processus d'appel d'offres à Chelsea, est à la manœuvre afin de superviser une potentielle vente de Manchester United. Les différentes parties qui pourraient être impliquées répètent que les rumeurs depuis quelques semaines "sont alimentées par la famille Glazer et leur banque Raine". L’objectif est simple, comme dans toute vente, faire augmenter le prix.

Une offre du Qatar avant vendredi ?

Pour l’instant, le Qatar n’a pas encore envoyé une offre écrite pour racheter Manchester United. L’offre qui pourrait parvenir avant vendredi sera composée d’une lettre avec deux paragraphes et quelques lignes qui expliquent "j’offre X" et voici la "preuve des fonds X" pour le rachat de Manchester United. A partir de ce moment, le processus de concurrence entre les différents acheteurs potentiels pourrait entrer en marche.

Ce qui est certain, c’est que toute offre majoritaire pour un club de Premier League ne serait pas envoyée par QSI, propriétaire du PSG. D’après nos informations, QSI reste "pleinement engagé" avec le PSG.

Pas de QSI, mais alors qui ?

L’offre pourrait venir de QIA (Qatar Investment Authority), une entité qui a beaucoup investit dans la finance, les nouvelles technologies ou encore l'immobilier. Le mois dernier lors du forum de Davos, Mansoor Al-Mahmoud, le directeur général de QIA, avait expliqué : "Les fonds souverains deviennent des investisseurs dans certains clubs et vous ne serez pas surpris si nous investissons dans ce (domaine, le football, ndlr) mais encore une fois, nous entrons dans un processus fondamental et s'assurer que si nous investissons, c'est très commercial et motivé pour nos générations futures".

Mais le problème arrive au niveau de la connivence entre QIA et QSI. Sur le papier, QSI est une "entité juridique distincte" de QIA, nous explique des proches du dossier. Tout en répétant que les relations restent floues dans certains domaines. Par exemple, Nasser Al-Khelaïfi siège au conseil d'administration de QIA. Pour satisfaire l’UEFA, la séparation entre l’ensemble des entités devra être plus visible, plus claire.

Selon des proches du dossier, QIA pourrait ne pas être impliqué directement (ou officiellement) dans l’offre de rachat de Manchester United. Une offre qatarie pourrait intervenir via un fond privé du Qatar afin de régler les problématiques de concurrence. Une autre solution pourrait aussi permettre une arrivée progressive du Qatar en Premier League avec un investissement de manière minoritaire à Manchester United.

Comment racheter un club de PL ?

Tout peut changer jusqu’au dernier moment, même "un changement d’humeur de la famille Glazer peut se produire", explique certains protagonistes du dossier. La famille Glazer est surement déçue de voir le "peu d’offres sérieuses" pour un rachat du club. L’histoire du rachat devrait s’étaler sur plusieurs mois, comme pour Newcastle. Celui qui obtiendra le contrôle de Manchester devra aussi passer le test des propriétaires et des administrateurs mis en place par la Premier League. "Le test des propriétaires et des administrateurs décrit les exigences qui interdiraient à un individu de devenir propriétaire ou administrateur d'un club", explique la PL. En clair, il faut respecter certaines règles, c’est ce qui a pris du temps pour le rachat de Newcastle sur le "contrôle direct" de l’état saoudien. Les explications seront déterminantes dans ce dossier Man U avant que l’UEFA via son organe de contrôle financier des clubs jette un coup d’œil.