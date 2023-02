EN DIRECT - Mercato: Pirès confirme que Zidane voulait le banc de l'équipe de France

Brillant avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a pris une nouvelle dimension, au point d'être convoqué par Louis van Gaal pour participer à la dernière Coupe du monde au Qatar. Toutefois, la vie parisienne manque au joueur, lui qui a évolué au PSG entre 2019 et 2022.

Dans des propos rapportés par le média néerlandais NOS Sport, Xavi Simons a montré une certaine nostalgie: "La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est vraiment une métropole, a lancé l'homme de 19 ans. Cela me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme."

