Mercato: le Real Madrid peut-il faire une deuxième offre plus élevée pour Mbappé?

Mardi, le Real Madrid a proposé 160 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour lui arracher Kylian Mbappé. Le club madrilène pourrait-il, en cas de refus de la direction parisienne de lâcher le champion du monde français, dégainer une offre encore plus importante?

160 millions d’euros. C’est la première – et unique, pour le moment – offensive faite par le Real Madrid mardi, pour arracher Kylian Mbappé des mains du Paris Saint-Germain. Une offre gargantuesque que RMC Sport est en mesure de confirmer, et qui agite l’Europe du football depuis.

Si le PSG venait à accepter cette proposition XXL de la part de son rival madrilène, ce mouvement astronomique, dans sa portée aussi bien sportive que financière, constituerait déjà le troisième plus onéreux transfert de l’histoire du football. Juste derrière… Mbappé lui-même, passé de Monaco à Paris contre 180 millions d’euros à l’été 2018 (145 M€ + 35 M€ de bonus quasi automatiques). Mais le Real Madrid peut-il aller encore plus loin dans la surenchère?

"S’il y avait eu une offre plus élevée, la première aurait été plus basse"

Si Fred Hermel estime que cette offre est surtout "une opération de com’" de la part du club madrilène, notre consultant en Espagne ne voit pas le Real Madrid proposer davantage d’argent pour le champion du monde français, à qui il reste un an de contrat dans la capitale parisienne. Qui plus est à une semaine de la fin du mercato estival. "Je pense qu’il n’y aura pas d’offre plus élevée, s’il y avait eu une offre plus élevée, la première aurait été plus basse, assure Hermel. C’est avant tout une opération de communication. Après, on ne sait jamais, et si le PSG acceptait cette offre, ce serait surprenant pour le Real Madrid, mais il aurait réussi un énorme coup."

Toujours est-il que le spécialiste du football espagnol pense que la signature de Mbappé à Madrid, si elle n’est pas actée lors de cette fenêtre de transferts, ne serait que partie remise. "Un jour Mbappé jouera sous le maillot du Real, on me l’a dit il y a deux ans. Mbappé est un jeune joueur, de nombreuses années peuvent passer avant qu’il n’arrive à Madrid, mais il peut aussi y arriver. Maintenant, à cet âge, tout est ouvert, poursuit-il, avant de conclure. Le Real Madrid pense que Mbappé est le renouveau du club, et s’il signe, il ne sera pas juste la star du Real mais de celle de toute la Liga!"