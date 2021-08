Mercato: l’Atlético s’intéresse à Kurzawa, en cas de vente de Saul

En cas de départ de Saúl Ñíguez, le latéral gauche Layvin Kurzawa, dont veut se débarrasser le Paris Saint-Germain, intéresserait l’Atlético de Madrid.

Au cœur de nombreuses rumeurs de transfert depuis le début de ce mercato estival, Layvin Kurzawa pourrait finalement atterrir en Espagne. N’entrant plus dans les plans du Paris Saint-Germain, qui souhaiterait s’en séparer, le latéral gauche a un profil qui séduit l’Atlético de Madrid. Pour que l’opération se fasse, il faudra d’abord que le champion d’Espagne parvienne à vendre son milieu Saúl Ñíguez, actuellement pisté par plusieurs clubs anglais.

L’opération est donc loin d’être faite, puisqu’elle est conditionnée à une vente préalable. Mais le départ de Saul est de plus en plus probable. Le milieu espagnol est actuellement dans le viseur de plusieurs cadors anglais, dont Manchester United et surtout Chelsea.

Les Colchoneros ont commencé à réfléchir à l’identité de son remplaçant. Marca a ainsi évoqué une piste menant à son compatriote Pablo Sarabia, lui aussi du PSG.

L'OL s'était renseigné

Le nom de Kurzawa a circulé dans de nombreux clubs depuis le début de ce mercato. Le PSG avait d’abord trouvé un accord avec Galatasaray, mais les négociations ont pris trop de temps à aboutir au goût du club turc, qui souhaitait se renforcer rapidement. L’international français avait ensuite été tout proche de s’engager avec l’Olympique Lyonnais, mais les Rhodaniens lui ont finalement préféré Emerson Palmieri, arrivé la semaine passée.

Un départ de Kurzawa arrangerait bien Paris, qui souhaite désormais vendre après un mercato XXL. L’horizon de l’ancien Monégasque au PSG étant bouché par le retour de blessure et la prolongation de Juan Bernat, titulaire à son poste, il est l’un des joueurs qui a été placé sur la liste potentielle de départs. L’an passé, il avait profité de l’absence de l’Espagnol pour disputer 27 rencontres, toutes compétitions confondues.