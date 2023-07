Mercato: l'avenir d'Osimhen suspendu à celui de Mbappé au PSG?

Selon le média italien de la Gazzetta dello Sport , l'avenir de Victor Osimhen dépendrait presque exclusivement de celui de Kylian Mbappé au PSG. Les dirigeants du Napoli attendraient que le Français soit transféré afin que le PSG disposent des fonds pour s'attacher les services du buteur nigérian.

Un jeu de dominos chez les grands attaquants européens? Alors que le dossier Kylian Mbappé continue d'agiter les sujets transferts, le Napoli serait lui particulièrement intéressé par l'issue choisie par l'attaquant français, selon le journal italien la Gazzetta dello Sport. L'avenir de Victor Osimhen pourrait même dépendre d'un potenteil transfert du capitaine des Bleus.

200 millions de chaque côté?

200 millions. C'est la somme que réclamerait Naples en échange de Victor Osimhen, son attaquant star et meilleur buteur de la dernière saison de Serie A (avec 26 buts). Soit le même montant que... celui réclamé par le PSG pour laisser partir Kylian Mbappé, dont le contrat avec le club parisien se termine en juin 2024. Ces dernières semaines, il était pourtant plutôt question d'un transfert entre 100 et 150 millions.

"Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible", lançait le président du PSG Nasser al-Khelaïfi le 5 juillet dernier en guise d'ultimatum. L'autre solution étant donc un départ, le club de la capitale aurait fixé un prix en vu d'un transfert dès cet été.

Le PSG comme seule option?

En cas de transfert de Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc encaisser un gros chèque mais devrait surtout vite trouver un remplaçant à la star tricolore. Une des options sur la table étant Victor Osimhen. Et Aurelien De Laurentiis, président du Napoli, le sait bien. Il espère pouvoir profiter du départ du Français pour vendre à prix d'or l'attaquant nigérian.

La Gazzetta dello Sport n'évoque aucune autre piste comme possible point de chute de Victor Osimhen. Le Napoli serait donc sur le qui-vive, prêt à scruter les moindres gestes de Mbappé lors de la reprise de l'entraînement prévue ce lundi à Paris.