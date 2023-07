Mercato: "Le seul club qui peut s'offrir Osimhen est le PSG", lance le président de Naples

Pour Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen peut partir dans un seul cas de figure: si le PSG décroche son téléphone et se décide à mettre une offre XXL sur la table.

Nasser Al-Khelaïfi et l’état-major parisien savent désormais à quoi s’en tenir. Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, s’est une nouvelle fois montré catégorique au sujet de Victor Osimhen, extrêmement courtisé cet été après sa saison 2022-2023 étincelante (31 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues): si un club veut s’offrir l’attaquant nigérian, il faudra proposer une offre colossale.

"Le seul club qui peut s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain, a tranché le patron du Napoli auprès de Mediaset. Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros... on attend et on voit ce qui se passe. (...) Je pense personnellement que Victor restera ici", a conclu De Laurentiis.

De Laurentiis: "Si une proposition plus qu'indécente arrive..."

En quête d’un joueur de classe mondiale sur le front de l’attaque, le PSG a plusieurs noms en tête et a notamment coché le profil de Victor Osimhen, sous contrat jusqu'en 2025. Si la porte n’est pas complètement fermée, le club de la capitale va donc devoir faire sauter la banque.

"Si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres", avait déjà clamé De Laurentiis ce lundi lors d’une conférence de presse. Ça a le mérite d'être clair.