Mercato: Naples va garder Osimhen cet été, sauf si...

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis a affiché une grande confiance en conférence de presse, promettant que Victor Osimhen serait un joueur de Naples la saison prochaine. Sauf si un gros chèque en mesure de satisfaire ses exigences (très élevées) devait arriver sur son bureau.

L’affaire ne sera pas simple à résoudre, mais au moins, le Napoli laisse la porte entrouverte au Paris Saint-Germain. Charge désormais au club de la capitale de se montrer convaincant. En quête d’un attaquant de classe mondiale sur le front de l’attaque, le PSG a plusieurs noms en tête, mais la priorité absolue reste Victor Osimhen (24 ans, sous contrat jusqu'en 2025). Problème, et pas des moindres, l’attaquant nigérian coûte extrêmement cher. Gourmand, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de brader son joueur, et tenait à le rappeler encore en ce début de semaine, comme un message envoyé aux nombreux courtisans qui espéraient pouvoir négocier à la baisse avec le club italien.

Une valeur marchande qui a explosé

"Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude, a-t-il d’abord affirmé à l’occasion d’une conférence de presse. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres." Si la piste menant à l’ancien joueur du LOSC n’est pas concluante, le PSG pourrait se tourner vers d’autres joueurs, comme Harry Kane et Randal Kolo Muani, des joueurs avec lesquels il a maintenu le contact ces dernières semaines. La complexité du dossier fait que le transfert sera difficile à réaliser, à moins que Kylian Mbappé ne plie bagage dans le courant de l’été, comme c’est la volonté du PSG s’il ne prolonge pas.

Sacré champion de Serie A avec le Napoli, Victor Osimhen a grandement participé au retour du premier scudetto à Naples depuis les années Maradona. Son titre honorifique de meilleur buteur de Serie A (26 réalisations en 32 matches) ne reflète que partiellement l’étendue de ce qu’il aura apporté à cette équipe napolitaine, sous l’égide de Luciano Spalletti. Les performances de l’international ont fait grimper sa cote en flèche sur le marché des attaquants. En position de force, De Laurentiis a le choix: continuer à profiter de son talent la saison prochaine, ou le revendre à prix d’or (les exigences du patron napolitain seraient comprises entre 150 et 200 millions d'euros) en profitant de l’explosion de sa valeur marchande (estimée entre 80 et 120 millions d'euros par les sites spécialisés). Dans les deux cas, il a de grandes chances de sortir gagnant.