Mercato: l’énorme indemnité versée par Arsenal à Aubameyang pour résilier son contrat

Selon le Times, Arsenal a dû régler une grosse somme d’argent à Pierre-Emerick Aubameyang pour résilier son contrat qui courait jusqu’en 2023. Après son départ de Londres, l’attaquant gabonais va s’engager pour le Barça, avec qui il s’est déjà entraîné.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas quitté Arsenal en vidant seulement son casier. L’attaquant gabonais est également parti avec un joli chèque dans ses valises. Selon le Times, les Gunners auraient versé une grosse indemnité à leur avant-centre afin de résilier son contrat qui courait jusqu’en juin 2023. Le club londonien aurait réglé près de 8,5 millions d’euros au buteur de 32 ans, qui touchait environ 420.000 euros par semaines en Angleterre.

Après plusieurs jours de négociations, Arsenal a annoncé mardi le départ d’Aubameyang, en le remerciant pour ses quatre années passées à l’Emirates Stadium (92 buts et 29 passes décisives en 165 apparitions). L’ancien joueur de Dortmund et Saint-Etienne va désormais poursuivre sa carrière au FC Barcelone, qui ne devrait plus tarder à officialiser son recrutement. Arrivé en Catalogne en début de semaine, Aubameyang s’est déjà entraîné avec ses nouveaux partenaires sous les ordres de Xavi.

"Merci d’avoir fait de Londres ma maison"

Sa résiliation de contrat permet au Barça de le récupérer libre, sans indemnité de transfert, alors que le mercato hivernal a fermé ses portes lundi. Selon les médias espagnols et anglais, l’ex-Gunner s’engagerait pour un an et demi avec le club blaugrana. Jusqu’à l’été 2023.

Au moment de quitter Londres, il a adressé un message de remerciements à Arsenal: "Merci d'avoir fait de Londres ma maison et celle de ma famille au cours des quatre dernières années, a-t-il écrit sur les réseaux. Nous avons traversé des hauts et des bas ensemble et votre soutien signifiait tout pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et l'honneur d'être le capitaine de ce club est quelque chose que je garderai à jamais dans mon cœur. J'ai toujours été concentré à 100% et engagé à faire tout ce que je pouvais pour ce club, c'est pourquoi partir sans un vrai au-revoir fait mal - mais c'est le football. Je suis triste de ne pas avoir eu la chance d'aider mes coéquipiers au cours des dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment à tous mes gars et à mes fans le meilleur et de nombreuses années de succès!"