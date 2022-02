"Partir sans un vrai au-revoir fait mal", les adieux douloureux d’Aubameyang à Arsenal

En attendant l’officialisation de sa signature au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) a publié une lettre d’adieux aux supporters d’Arsenal mardi, après avoir passé quatre ans au sein du club qui l’a libéré de son contrat.

Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) est un joueur libre depuis lundi et la résiliation de son contrat avec Arsenal. L’attaquant gabonais a vécu des dernières semaines compliquées avec le club londonien qu’il avait rejoint contre 64 millions d’euros en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund. Mikel Arteta, le manager, lui a d’abord retiré le brassard de capitaine avant de l’écarter des matchs pour des problèmes de comportement.

Une triste fin pour l’ancien Stéphanois, auteur de 92 buts en 163 matchs avec les Gunners. Il a également décroché une Coupe d’Angleterre et un Community Shield en 2020. Mardi soir, il a publié un message d’adieu amer pour les supporters.

"Aux supporters d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres ma maison et celle de ma famille au cours des quatre dernières années, a-t-il écrit. Nous avons traversé des hauts et des bas ensemble et votre soutien signifiait tout pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et l'honneur d'être le capitaine de ce club est quelque chose que je garderai à jamais dans mon cœur."

"Je n'ai que du respect pour ce club"

"J'ai toujours été concentré à 100% et engagé à faire tout ce que je pouvais pour ce club, c'est pourquoi partir sans un vrai au-revoir fait mal - mais c'est le football, a-t-il poursuivi. Je suis triste de ne pas avoir eu la chance d'aider mes coéquipiers au cours des dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment à tous mes gars et à mes fans le meilleur et de nombreuses années de succès à l'avenir!"

L’international gabonais a récemment fait l’objet de vives critiques après avoir contracté covid en ayant enfreint le protocole sanitaire avant la Coupe d’Afrique des Nations. Il a finalement été autorisé à quitter le rassemblement, officiellement pour des séquelles liées au virus, officieusement pour des raisons de comportement. Aubameyang va prochainement retrouver un club puisque Joan Laporta, président du FC Barcelone, a assuré avoir bouclé son transfert qui devrait prochainement être officialisé.