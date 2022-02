Barça: la direction veut punir Dembélé, mais Xavi aura le dernier mot

Le Barça aimerait que Xavi écarte définitivement Ousmane Dembélé jusqu'à la fin de la saison, en raison de son non-départ au mercato d'hiver et de son refus de prolonger son contrat qui expire en juin. L'entraîneur catalan doit trancher d'ici la fin de la semaine, d'après la presse espagnole.

Ousmane Dembélé va-t-il passer la deuxième partie de saison sans jouer le moindre match? La menace est bien réelle, à en croire les médias locaux. En ne quittant pas le FC Barcelone au cours du mois de janvier, alors que son contrat s'achève en juin, le champion du monde français s'est attiré les foudres du président Joan Laporta. Constatant que les négociations pour une prolongation sont au point mort et que la probable dernière opportunité de récupérer une indemnité transfert s'est envolée, le club catalan semble décidé à vouloir écarter le joueur.

Mundo Deportivo et Sport, qui font état mardi de cette tendance, précisent toutefois que le dernier mot sur cette décision reviendra à Xavi. Lui qui n'avait cesse d'encenser le joueur en attendant qu'il revienne de blessure, à sa prise de fonction, se retrouve pris entre deux feux. Avec d'un côté le club qui cherche à renforcer son autorité, préparer l'avenir et prendre sa revanche sur un joueur qu'il soupçonne d'avoir déjà noué un accord avec un autre grosse écurie européenne. De l'autre, la réalité sportive qui nécessite peut-être d'utiliser les qualités du Français pour accroître les chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions et tenter d'aller chercher le titre en Ligue Europa.

Quatre jours pour trancher

D'après Mundo Deportivo, l'ancien milieu de terrain et son staff veulent s'assurer que la décision qu'ils prendront sera celle qui affectera le moins le vestiaire. Avec les arrivées de Ferran Torres et Adama Traoré, et celle imminente de Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi dispose à présent d'un peu plus de marge de manoeuvre dans le secteur offensif.

Il n'a toutefois pas attendu les deux derniers cités pour se passer d'Ousmane Dembélé face à l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi (défaite 3-2) et contre Alavés en championnat (victoire 1-0). Mais le contexte était sensiblement différent: le club espérait encore remporter son bras de fer avec l'ancien Rennais pour qu'il accepte un départ en hiver. Sans doute, aussi, voulait-il éviter une blessure du joueur, qui aurait pu faire capoter un éventuel transfert.

Selon les informations de Sport, Xavi s'est donné quatre jours pour trancher. Le calendrier est cohérent: le Barça, 5e, reçoit l'Atlético de Madrid, 4e, dimanche (16h15) pour la 23e journée de Liga. Seulement un point séparent les deux équipes dans ce choc pour le top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. Compte tenu de l'importance de cette rencontre et à moins qu'une blessure ne vienne perturber la réflexion, il y a de fortes chances pour que la présence ou non de Dembélé dans le groupe ait valeur de réponse pour le reste de la saison.