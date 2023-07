Mercato: l’entraineur de Gremio entretient le flou sur un possible départ de Suarez à l’Inter Miami

Depuis quelques jours, des médias espagnols et sud-américains évoquent un possible départ de Luis Suarez à l’Inter Miami où il retrouverait son grand ami Lionel Messi. L’entraineur de Gremio s’est montré assez énigmatique sur l’avenir du buteur.

Un Inter Miami aux allures du grand Barça. Un rêve qui pourrait bientôt être une réalité pour le propriétaire du club David Beckham. Après s’être attaché les services de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, l’ancienne gloire britannique tente maintenant d’attirer Luis Suarez, une idée loin de déplaire à ce dernier.

Sous contrat avec Gremio jusqu’en décembre 2024, l’Uruguayen ne sera pas de la partie pour affronter l’Atlético-MG ce dimanche. En conférence de presse, le coach Renato Gaucho est revenu sur l’avenir plus que mouvementé de son buteur: "J’ai eu une conversation avec Suarez. La décision de rester ou non est entre lui, le président et le conseil d’administration jusqu’au 2, date de fermeture de la fenêtre."

"Nous verrons"

Vu la bonne forme de Suarez (16 buts et 9 passes décisives), un départ serait un gros coup dur pour les Brésiliens. Devant la presse, le coach de Gremio n’a pas vraiment voulu s’avancer sur ce dossier, et s’est fendu d’un simple "Nous verrons". Mais a tout de même prévenu son joueur qu'il "ne jouera que si sa tête est ici, concentrée ici (...) Si son esprit est ailleurs, je ne peux pas compter sur lui."

Ce qui est certain, c’est que Gremio ne devrait pas faciliter cette opération. Selon Globo Esporte, le club réclame à l’Inter Miami environ 70M€ pour se séparer de son buteur, soit le montant de sa clause. Une somme que Miami ne souhaite pas donner à Grémio. Mundo Deportivo ajoute de son côté que le club américain pourrait même être sanctionné par la Fifa. Les retrouvailles entre Suarez et Messi sont donc loin d’être assurées.

Une autre légende barcelonaise à Miami ?

Suarez n’est pas le seul ancien Catalan qui pourrait poser ses valises aux Etats-Unis. D’après Rac1, Andres Iniesta qui a récemment quitté le Vissel Kobe a vu l’Inter Miami lui proposer un contrat. À 39 ans, le milieu de terrain aurait là l’occasion de revivre le bon souvenir de son époque barcelonaise où il combinait avec Messi.

L’Argentin n’a de son côté pas tardé à se mettre le public américain dans la poche. Entré sur le terrain à la 54e minute contre Cruz Azul, Messi a offert la victoire à son équipe grâce à un sublime coup franc dans les arrêts de jeu. C’était aussi l’opportunité pour Busquets de faire ses premiers pas avec sa nouvelle équipe.