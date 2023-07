Mercato: Iniesta aurait une offre de l'Inter Miami, un nouveau copain pour Messi en Floride ?

D'après Rac1, Andrés Iniesta dispose d'une offre de contrat de l'Inter Miami, où ont déjà signé Lionel Messi et Sergio Busquets. Le milieu de terrain espagnol de 39 ans vient de quitter le Vissel Kobe.

Andrés Iniesta va-t-il retrouver Lionel Messi et Sergio Busquets? C'est possible, car la radio catalane Rac1 affirme ce mardi que le champion du monde espagnol de 39 ans dispose d'une offre de contrat de l'Inter Miami. Le milieu de terrain est libre depuis la fin toute récente de son aventure au Japon avec Vissel Kobe.

Luis Suarez et Jordi Alba auraient aussi été sondés par l'Inter Miami. Mais après avoir engagé Lionel Messi et Sergio Busquets, l'Inter Miami souhaiterait réserver son troisième et dernier contrat de joueur désigné à Andrés Iniesta (ce type de contrat permet d'exclure une partie de la rémunération du calcul du salary-cap en vigueur en Major League Soccer).

Iniesta et Messi, près de 500 matchs ensemble

Après avoir joué 674 matchs au FC Barcelone, son club formateur, de 2002 à 2018, Andérs Iniesta a disputé 134 rencontres avec le Vissel Kobe. Son bilan au Japon est de 26 buts et 25 passes décisives, mais aussi deux titres: la Coupe de l'Empereur 2019 et la Supercoupe 2020.

Lionel Messi est le coquipier avec qui Andrés Iniesta a le plus joué: 488 matchs, devant Xavi (486), Victor Valdés (475) et Sergio Busquets (440). À l'Inter Miami, Andrés Iniesta retrouverait aussi Gerard Martino, qui l'avait dirigé lors de 52 matchs de la saison 2013-2014.

L'Inter Miami occupe, après 19 matchs disputés, la dernière place de la conférence Est de la MLS (5 victoires, 1 nul, 13 défaites).