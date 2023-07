Inter Miami: LeBron James, Serena Williams... du beau monde pour voir la première de Messi

Pour le premier match de Lionel Messi avec l'Inter Miami ce vendredi en Leagues Cup, contre le Cruz Azul FC (2-1), de nombreuses célébrités étaient présentes au Drive Pink Stadium de Miami, dont LeBron James ou encore Serena Williams.

Quarante minutes de Lionel Messi, pour déchaîner les foules et les célébrités. Son premier match avec l'Inter Miami a attiré tous les regards. Plusieurs sportifs dont LeBron James et Serena Williams, ont assisté aux débuts de l'Argentin, au Drive Pink Stadium de Miami. ''La Pulga'' a notamment donné la victoire à son équipe grâce à un coup franc inscrit à la 94e minute.

LeBron James est revenu dans une ville qu'il connaît parfaitement. Avec le Miami Heat, il y a joué quatre saisons pour deux titres NBA. Avant le match, l'Américain a enlacé Lionel Messi, pour une accolade qui a enflammé les réseaux sociaux.

Après le coup franc victorieux de Messi, LeBron James l'a félicité sur les réseaux sociaux : ''Incroyable'', accompagné d'un émoji chèvre, qui représente un terme dans le sport : GOAT, ou Greatest Of All Time (meilleur de tous les temps).

Gagnante de 23 titres du Grand Chelem, Serena Williams était également présente aux côtés de Kim Kardashian. LeBron James et Serena Williams ont notamment été pris en photo... alors qu'ils prenaient eux-mêmes une photo de Lionel Messi.

Lionel Messi n'a joué qu'une quarantaine de minutes, et pourtant, les Américains raffolent déjà de ''la Pulga'', qui devrait jouer son deuxième match mardi, contre l'Atlanta United FC, toujours dans le cadre de la Leagues Cup.