Mercato: l'entraîneur du Benfica dézingue Chelsea au sujet d'Enzo Fernandez

Sans directement nommer Chelsea, le coach de Benfica Roger Schmidt a jugé "irrespectueux" le comportement du club anglais, qui a tenté en vain de recruter le champion du monde argentin Enzo Fernandez.

"Il y a un club qui veut notre joueur. Il sait que nous ne voulons pas le vendre et qu'il ne peut le recruter que s'il paie la clause. C'est donc une situation très claire." Présent ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur du Benfica, l'Allemand Roger Schmidt, s'est montré extrêmement agacé par les tentatives de Chelsea de recruter Enzo Fernandez, lié au club lisboète par une clause libératoire de 120 millions d'euros.

>> Toute l'actu du mercato en direct

"Ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica et je ne peux pas l'accepter. Rendre le joueur fou, puis prétendre qu'il peut payer la clause, et plus tard tenter de négocier. Je pense que ce n'est pas ce que j'entends comme une bonne relation entre les clubs", a déclaré l'entraîneur de 55 ans, interrogé sur les pressions exercées par Chelsea pour enrôler le jeune joueur argentin (21 ans), récemment devenu champion du monde.

Fernandez risque des sanctions

Recruté en juillet dernier à River Plate pour un montant de dix millions d'euros, le milieu polyvalent a signé avec Benfica jusqu'en 2027, tout en affirmant à son arrivée qu'il voyait son nouveau club comme "un tremplin" vers d'autres clubs européens plus puissants. Convoqué pour disputer le Mondial 2022 au Qatar, il s'est imposé dans le onze argentin au fil de la compétition et a même été élu meilleur jeune du tournoi.

Depuis le sacre de l'Albiceleste, Enzo Fernandez a manqué plusieurs entraînements pour se rendre en Argentine sans autorisation et risque des sanctions disciplinaires, a confirmé Roger Schmidt jeudi. Et selon la presse argentine, il n'a aujourd'hui plus aucune chance de rejoindre Chelsea, qui ne compte pas régler sa clause libératoire.