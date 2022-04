Mercato: l'enveloppe folle que pourrait avoir l’AC Milan cet été pour recruter

L’AC Milan, possible nouveau (très) riche du football mondial après un éventuel rachat par une société bahreïnienne, pourrait disposer d’une enveloppe énorme pour le prochain mercato, rapporte la Gazzetta Dello Sport. Des joueurs comme Christopher Nkunku, Raheem Sterling ou encore Marco Asensio seraient notamment dans le viseur des Rossoneri.

Il va très probablement falloir s’habituer à voir le nom de l’AC Milan dans les plus grosses rumeurs de transfert. Alors que les propriétaires actuels du club lombard et une société bahreïnienne sont entrés en "pourparlers exclusifs" pour un rachat à hauteur d’un milliard d’euros, les Rossoneri devraient très rapidement faire leur entrée dans les clubs les plus riches du monde.

Ce mardi, la Gazzetta Dello Sport avance même que l’AC Milan pourrait disposer d’une enveloppe de 300 millions d’euros dès le prochain mercato estival. Avec une telle somme, l’actuel leader de Serie A pourrait viser de gros poissons. D’après le média italien, Christopher Nkunku, extrêmement convoité, serait notamment dans le viseur des Rossoneri, qui voudraient par ailleurs profiter de leur nouvelle dimension financière pour finaliser des dossiers suivis depuis longtemps, comme les Lillois Sven Botman et Renato Sanches ou encore l'attaquant de Liverpool, Divock Origi.

Isco, Asensio, Sterling...

L’AC Milan pourrait aussi se pencher sur le cas de deux Madrilènes: Marco Asensio, qui pourrait permettre au Real d’obtenir des liquidités dans le cadre du transfert de Kylian Mbappé, et Isco, en fin de contrat avec Los Blancos à la fin de la saison. Enfin, la situation de Raheem Sterling pourrait également être suivie de près, d’autant que l’Anglais pourrait être poussé vers la sortie en cas d’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City.

Ce lundi, l’ambassade de Bahreïn en Grande-Bretagne a révélé sur son compte Twitter que la société Investcorp était entrée en "pourparlers exclusifs" avec les propriétaires actuels des Rossoneri, les Américains d’Elliott Management Corporation, confirmant ainsi des informations de Reuters. D’après l’ambassade de Bahreïn en Grande-Bretagne, l’offre d’Investcorp atteint 1,1 milliard de dollars (1,02 million d’euros).

En 2018 ans, Elliott Management Corporation s’était offert le club italien pour 760 millions d’euros. Depuis, le club lombard est revenu au premier plan sur la scène nationale. Vice-champions d’Italie la saison passée, les coéquipiers d’Olivier Giroud sont actuellement leaders de Serie A après 33 journées, avec deux points d’avance sur l’Inter et un match en plus que les Nerazzurri .