Mercato: Manchester City serait tombé d’accord avec Haaland

Selon le Daily Mail, Manchester City aurait trouvé un accord contractuel avec Erling Haaland (21 ans) qui deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League s’il rejoignait le club cet été.

La prochaine destination d’Erling Haaland (21 ans) pourrait bien être l’Angleterre. Selon le Daily Mail, l’attaquant norvégien aurait en effet trouvé un accord contractuel avec Manchester City. Les chiffres sont vertigineux puisqu’il deviendrait le joueur le mieux payé de la Premier League si le transfert se faisait. Les Citizens pourraient lui offrir plus de 600.000 euros par semaine et un contrat de cinq ans. Et les choses pourraient s’accélérer puisque Manchester City doit désormais déclencher la clause libératoire figurant dans le bail du Norvégien avec Dortmund, estimée à 75 millions d’euros.

Le club anglais pourrait s’activer la semaine prochaine pour boucler l’un des transferts les plus attendus de ces derniers mois. La semaine dernière, le Borussia Dortmund affirmait qu’aucun accord n’avait été scellé pour sa star, également dans le viseur du Real Madrid, du PSG et du FC Barcelone, dans une moindre mesure. Le club allemand nourrissait encore un infime espoir de prolonger le contrat de Haaland, actuellement lié jusqu’en 2024. Ce ne sera pas le cas.

Haaland pourrait donc rejoindre le club où son père Alf-Inge a terminé sa carrière au plus haut-niveau en 2003, deux ans après une terrible blessure provoquée par Roy Keane, milieu de terrain irlandais de Manchester United. Erling est d’ailleurs né en Angleterre, à Leeds en 2000, quand son père y évoluait.

Alf-Inge Haaland gère désormais les intérêts de son fils en compagnie de Mino Raiola, son influent agent. Il s’est beaucoup investi dans la recherche d’un nouveau défi et pourrait lui aussi recevoir une généreuse commission. Si Manchester City conclut le transfert de Haaland, ce dernier dépassera largement son possible futur coéquipier Kevin de Bruyne, actuellement joueur le mieux payé du championnat avec 460.000 euros hebdomadaires.