Mercato: l'international suédois Jens Cajuste veut rejoindre Rennes

Le milieu de terrain suédois Jens Cajuste (21 ans, Midtjylland) a demandé à son club de rejoindre le Stade Rennais. Mais la première offre bretonne a été refusée par la formation danoise.

Si le Stade Rennais n'a recruté pour le moment "que" le défenseur français Loïc Badé (21 ans), le club breton travaille sur d'autres dossiers. Notamment celui du jeune milieu suédois Jens Cajuste (21 ans aussi), récemment aperçu avec sa sélection lors de l'Euro 2021.

Le joueur du FC Midtjylland (Danemark) a officiellement demandé à son club de rejoindre Rennes. Une avancée considérable, donc, même si les dirigeants bretons vont maintenant devoir trouver un accord avec leurs homologues danois.

>>> Le mercato en direct

Léa Siliki sur le départ

Le Stade Rennais a formulé une offre de 10 millions d’euros (plus un million d’euros de bonus), mais celle-ci a été refusée. Le club danois réclame 15 millions d’euros, bonus compris.

Les négociations se poursuivent mais Rennes aimerait bien vendre un peu avant de finaliser le deal. Cela pourrait être le cas avec James Léa Siliki, en négociations avec Getafe, Watford et Brest.

Né à Göteborg d'une mère suédoise et d'un père haïtien-américain, élevé en Chine durant quelques années, et ensuite formé à l'Orgryte IS, avec qui il a fait ses débuts professionnels en 2016, Cajuste a rejoint Midtjylland à l'été 2018 pour un peu moins de 200.000 euros. Il sort d'une saison 2020-2021 à 39 matchs (1 but, 2 passes), dont 4 en Ligue des champions.