Mercato: le Stade Rennais officialise la signature de Loïc Badé

Loïc Badé s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais. Le défenseur central de 21 ans quitte le RC Lens contre environ 20 millions d'euros, bonus compris.

Le Stade Rennais s'offre l'un des jeunes joueurs les plus convoités de Ligue 1. Ce lundi, le club breton a officialisé la signature de Loïc Badé, impressionnant cette saison avec le RC Lens. Le défenseur central, âgé de 21 ans, s'engage avec les Rouge et Noir pour une durée de cinq ans et contre environ 20 millions d'euros (bonus compris).

"On voulait absolument le recruter", confie Florian Maurice, le directeur technique du Stade Rennais. "C’était une priorité. Il a fait une belle saison avec Lens. On l’a suivi toute la saison. On l’a étudié sous tous les aspects. C’est une belle recrue qui arrive. Il vient pour aider l’équipe à progresser", poursuit le dirigeant rennais, qui affirme avoir pris "quelques renseignements avant la fin du championnat" afin de faire face à la concurrence sur ce dossier.

Des débuts en pro il y a seulement un an et demi

Pour Badé, qui a découvert la Ligue 1 cette saison avec les Sang et Or, c'est une nouvelle étape importante dans sa progression. "Il y avait d’autres pistes mais mon choix s’est fait naturellement", assure le défenseur central sur le site internet du Stade Rennais. "J’avais des ambitions. C’est un choix très réfléchi. Je pense que c’est le bon. Il me tient à cœur de confirmer en France. Le projet sportif m’a très vite emballé. J’ai été séduit par les objectifs du club. Ça me correspondait."

Le Français a tout pour s'installer dans la charnière centrale bretonne, orpheline de son capitaine Damien Da Silva, parti libre à l'OL il y a quelques semaines. Un nouveau défi de taille pour le joueur formé au Paris FC, lancé en pro au Havre (Ligue 2) il y a seulement... un an et demi.