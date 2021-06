Mercato: l'OGC Nice fait revenir trois jeunes joueurs

Trois des quatre Niçois prêtés la saison passée à Lausanne Sport, le club de première division suisse appartenant à la même galaxie Ineos, réintègrent le groupe azuréen, a confirmé samedi la direction de l'OGC Nice.

Les Aiglons récupèrent leurs jeunes. Lucas Da Cunha, milieu offensif de terrain de 20 ans formé à Rennes et les attaquants Evann Guessand, 19 ans, et le Portugais Pedro Brazao, 18 ans, qui ont cumulé de l'expérience en Suisse au travers de plus de 20 matches chacun effectueront donc la reprise avec le groupe des Aiglons le 28 juin prochain, soit trois jours après la date initialement envisagée.

L'absence de Christophe Galtier convoité comme nouvel entraîneur sur la Côte d'Azur n'est certainement pas étrangère à ce report de date. Selon le quotidien L'Equipe, les négociations entre l'OGCN et Lille, avec qui le technicien est sous contrat jusqu'en 2022, ont débuté cette semaine.

Hicham Mahou reste à Lausanne

Le champion de France en titre demanderait 10 millions d'euros pour libérer Galtier sur qui il affirme compter pour la saison à venir. Les dirigeants azuréens ne s'expriment toujours pas sur le dossier mais continuent à avancer sur les autres, dont celui de ses jeunes professionnels.

Parmi eux, Hicham Mahou, le latéral pur produit de la formation sudiste, 21 ans, est transféré définitivement à Lausanne-Sport après un prêt de six mois convaincant dans l'équipe helvétique. Après le prêt d'Ibrahim Cissé à Châteauroux (L2), Jean-N'Guessan, milieu de terrain (18 ans) issu de l'académie du RC Abidjan, club ivoirien partenaire de Nice, s'est engagé à l'OGCN avant d'être prêté à Lausanne-Sport.