LOSC, Olivier Létang: "Christophe Galtier reste notre premier choix"

EXCLU RMC SPORT. Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, a annoncé son départ du club depuis quelques jours. Le président lillois Olivier Létang, qui a pris acte de la décision, compte bien faire respecter les intérêts lillois. Il prend la parole ce mardi soir pour RMC Sport.

Olivier Létang, avez-vous identifié le profil du remplaçant de Christophe Galtier ?

Je suis questionné en permanence sur le recrutement du futur entraineur du LOSC. Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraineur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Lyon m’a informé a posteriori des discussions mais a eu la courtoisie et l’éthique de le faire. J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contacté, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes. Avant de m’exprimer sur l’avenir, j’attends qu’un club me contacte pour officialiser son souhait de recruter Christophe.

Létang: "Les récents transferts d’entraineurs en Allemagne et au Portugal démontrent que les contrats ont de la valeur"

Cela veut dire que Christophe Galtier ne partira pas libre du LOSC ?

Oui, il y aura une négociation car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir. Et il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé. Les récents transferts d’entraineurs en Allemagne et au Portugal démontrent que les contrats ont de la valeur. Et souvent, une valeur élevée concernant les entraineurs recherchés. L’objectif n’est pas de bloquer Christophe mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus.

Vous avez quand même identifié des potentiels remplaçants ?

De notre côté, nous étudions de nombreuses sollicitations d’entraîneurs potentiels, ainsi que certains entraineurs ciblés, pour préparer l’avenir. Mais nous ne contacterons pas d’entraîneur sous contrat, sauf à en informer préalablement le club où il exerce. Nous devons d’abord régler le sujet de Christophe pour y voir clair, car Christophe reste notre premier choix.