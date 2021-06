Mercato: Nice va lever l'option d'achat de Todibo

Arrivé à Nice en février en provenance du FC Barcelone, sous la forme d'un prêt, Jean-Clair Todibo va rester chez les Aiglons, qui vont lever son option d'achat de 8,5 millions d'euros.

Il va prolonger son séjour sur la Côte d’Azur. Arrivé à l’OGC Nice en février dernier sous la forme d'un prêt en provenance du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo va rester chez les Aiglons. Ils ont décidé de lever son option d'achat fixée à 8,5 millions d'euros. Une belle preuve de confiance accordée au jeune défenseur central français (21 ans), qui va enfin pouvoir se poser.

Révélé du côté du Téfécé, il avait choisi en janvier 2019 de rejoindre très jeune le Barça, où il n'est jamais parvenu à se faire une place, se faisant tour à tour prêter à Schalke, Benfica et donc Nice.

Une bonne demi-saison avec Nice

Performant en charnière centrale au côté de William Saliba, Todibo a disputé 15 matchs de Ligue 1 lors de la deuxième partie de saison, aidant Nice à accrocher la neuvième place. Une petite renaissance pour l'ex-international U20. "Je fais au mieux, pas pour que les gens disent que j'ai changé, mais parce que ça me fait du bien. Il ne faut pas porter attention au jugement des autres dans le foot, sinon on tombe vite dans la dépression. Ma remise en question est personnelle", avait-il confié en mars dans les colonnes de L'Equipe, regrettant un certain "manque d'humilité, de sérieux, de professionnalisme" lors de son court passage en Allemagne.

Reste à savoir qui sera son entraîneur la saison prochaine. Nommé à la tête de l'équipe première fin 2020 en remplacement de Patrick Vieira, le Roumain Adrian Ursea a quitté le club à la fin de la saison et il n'a toujours pas de successeur. Considéré comme le favori pour ce poste depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier est pour le moment toujours à Lille, qui ne compte pas le laisser partir si facilement.