Mercato: l’OL a reçu des offres pour "au moins trois joueurs"

Lors d’une interview accordée au site Olympique-et-Lyonnais, Jean-Michel Aulas a évoqué ce lundi le mercato estival de l'OL. Le président des Gones assure avoir déjà reçu plusieurs propositions pour ses joueurs.

"On aura une très bonne équipe la saison prochaine". La promesse est signée Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL a accordé ce lundi une interview au site Olympique-et-Lyonnais, dans laquelle il s’est projeté sur le mercato estival. "On aura des ventes et des achats", assure le patron des Gones, qui révèle que plusieurs éléments de son effectif sont déjà dans le viseur d’autres équipes. De manière très concrète. "On a des offres consistantes pour au moins trois joueurs", affirme Aulas.

Interrogé sur la situation de Jason Denayer, le dirigeant de 72 ans s’est montré serein à propos de son défenseur belge, sous contrat jusqu’en juin 2022. Sans toutefois certifier que le joueur de 25 ans resterait bien dans le Rhône cet été. "On discute avec Jason. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des champions, ça l’a un peu… (il cherche un terme, avant de poursuivre sur une autre phrase, ndlr). Il fait l’Euro. Je le suis régulièrement. Il ne faut pas s’inquiéter. Je vais le voir à son retour de l’Euro."

"J’ai eu envie d’arrêter après la défaite contre Nice"

Lors de cet entretien, Aulas a également confié ses difficultés à encaisser la défaite face à Nice lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-3). Un revers qui a coûté à Lyon une possible qualification en Ligue des champions.

"C’est un drame, a confié le président de l’OL. C’est une des rares fois, où j’ai eu envie d’arrêter. Franchement. Parce que jamais je n’aurais imaginé qu’on perde ce match. J’ai eu l’impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du monde alors qu’ils jouaient pour rien. Va savoir… (…) C’était impensable qu’on puisse perdre ce match. Ça a été très dur. Les réflexions et les réactions de Rudi dans la presse à partir du lundi ont peut-être servi à une chose, c’est me rendre à nouveau combatif. Parce que c’était tellement injuste."