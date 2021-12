Mercato: l'OL avance sur le dossier Azmoun

Convoité par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Sardar Azmoun pourrait rejoindre le club français dès le mois de janvier. Selon des informations de l’Equipe, confirmées par RMC Sport, l’attaquant iranien de 26 ans a trouvé un accord salarial avec les Gones.

Peter Bosz va peut-être voir son vœu être exaucé. L’été dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait fait le forcing auprès de ses dirigeants afin de pouvoir compter sur Sardar Azmoun (26 ans) dans son effectif. L’Iranien était d’accord pour rejoindre les Gones, mais le Zenith Saint-Pétersbourg avait fermé la porte à des négociations.

Cependant, la donne est susceptible de changer au mois de janvier. Selon les informations de L’Equipe, confirmées par RMC Sport, l’attaquant a trouvé un accord salarial avec les Lyonnais. La durée du contrat irait même jusqu’à 2026. Une avancée énorme dans ce dossier qui une fois de plus dépendra de la volonté du Zenith de vendre ou non le joueur. Car à l'heure actuelle, l'OL n'a pas transmis d'offre à la formation russe.

Aucune offre au Zenith Saint-Pétersbourg

Si les Lyonnais s’étaient heurtés il y a quelques mois au refus catégorique du Zénith de vendre Azmoun, le club présidé par Jean-Michel Aulas a des chances de croire à une issue plus favorable en janvier.

Reversés en Ligue Europa après leur élimination lors de la phase de poules de la Ligue des champions, les Russes pourraient être plus enclins à l'idée de vendre leurs meilleurs éléments. De plus, le joueur de 26 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison et ne compte pas prolonger. Le risque de le voir partir "gratuitement" dans quelques mois est donc conséquent.