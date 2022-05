Mercato: l’OL devrait verrouiller Lagha, l’un de ses espoirs

Selon nos informations, Yannis Lagha devrait signer professionnel à l'Olympique Lyonnais, malgré l’intérêt de deux gros clubs allemands. L’attaquant international U18 algérien a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont cinq en Gambardella, remportée par le club rhodanien ce samedi.

Yannis Lagha devrait poursuivre l’aventure avec son club formateur. Selon nos informations, le jeune attaquant de 17 ans, né en 2004, devrait signer professionnel à l'Olympique Lyonnais. Deux clubs allemands ont manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services, mais l’international U18 algérien devrait rester fidèle au club rhodanien.

Ce samedi, Lagha a remporté la Coupe Gambardella avec les jeunes pousses lyonnaises aux tirs au but contre Caen, mettant ainsi fin à 25 ans de disette pour l’OL. Cette saison, il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues, dont cinq en Gambardella.

Lyon va perdre Al Amin Aïd

Né d’une maman Centrafricaine et d’un papa Algérien, il est, en octobre 2021, sélectionné par l’Algérie et la France le même jour pour un affrontement entre les deux sélections U18, avant de choisir l’Algérie. Lagha est décrit comme un garçon qui ne se pose plus de questions, instantané et obsédé par le but. Généreux dans l’effort, il est doté d’un bon jeu de tête mais doit cependant faire attention à la médiatisation car il peut s’éparpiller, même si de gros progrès ont été faits sur ce point. Le club fonde de gros espoirs en lui.

L’OL va néanmoins enregistrer le départ d’une autre de ses pépites, Al Amin Aïd, milieu de terrain né en 2004. Joueur formé au Red Star et passé par l’INF Clairefontaine, titulaire lors finale de la Coupe Gambardella samedi, le jeune joueur suscite l’intérêt de clubs en France, en Suisse (Servette de Genève) et en Belgique.