Mercato en direct: Haaland aurait donné son accord à Manchester City

Erling Haaland et Manchester City auraient trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant norvégien .Des sources allemandes ont déclaré à The Athletic que le transfert du prolifique attaquant norvégien du Borussia Dortmund à Manchester City est désormais une "affaire réglée", et devrait être confirmé cette semaine. Les conditions personnelles initiales entre les leaders actuels de la Premier League et Haaland ont été convenues le mois dernier après que le joueur de 21 ans ait donné son accord pour le transfert.