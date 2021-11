OL: "À la fin de la saison, normalement c'est fini", Juninho prévoit de quitter Lyon cet été

EXCLU RMC SPORT - Dans une interview accordée à Rothen s'enflamme, mercredi sur RMC, Juninho s'exprime sur son avenir et explique vouloir "se reposer" au terme de sa troisième saison en tant que directeur sportif de l'OL. "J'avais dit trois ans", rappelle-t-il.

"J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini", déclare Juninho, mercredi soir dans une interview donnée à Rothen s'enflamme sur RMC. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a très clairement fait savoir qu'il avait l'intention de quitter son poste au terme de cette saison 2021-2022. "J'avais dit trois ans. (...) À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons", martèle le dirigeant brésilien, expliquant être usé mentalement par ses responsabilités.

"Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme, affirme-t-il. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu".

Il pense à devenir entraîneur

Aussi, Juninho a d'autres projets en tête. Comme passer son diplôme d'entraîneur. "C'est dans ma tête, admet-il. J'aime le foot, l'entraînement, la tactique, j'aime discuter. Mais comme je n'ai pas de diplôme d'entraîneur aujourd'hui, je n'ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays", précise Juninho, avant de faire savoir qu'il n'a "jamais reçu de propositions" pour prendre en main une équipe.

"Avec Peter [Bosz], j'apprends beaucoup de choses, ajoute-t-il. Mais dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer. Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans: pourquoi n'ai-je pas essayé? J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas d'essayer".