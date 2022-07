Mercato: l’OL signe un jeune espoir marocain

Vu comme un des meilleurs espoirs du centre de formation du Fus Rabat et mis à l’essai à l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Achraf Laaziri s’est officiellement engagé avec les Gones ce mardi. Le latéral gauche a signé pour quatre saisons.

Après une saison mitigée ponctuée par une décevante huitième place, l’Olympique Lyonnais se montre actif dans ce mercato estival. Dans la foulée des gros coups Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les Gones ont misé sur l’avenir avec la signature pour quatre ans d’Achraf Laaziri.

Âgé de 18 ans, ce latéral gauche ne signe pas en terre inconnue. Comme précisé dans le communiqué du club, l’international marocain U20 a eu l’occasion de faire un essai avec le club la saison dernière. Cette opération montre également les bienfaits du partenariat entre l’OL et le Fus Rabat. Les deux formations sont partenaires depuis 2019. Considéré comme un des meilleurs espoirs du club marocain, Laaziri devrait selon les informations de L’Equipe, évoluer dans un premier temps avec la réserve en National 2.

Un latéral gauche toujours recherché

Depuis le départ d’Emerson revenu à Chelsea, Peter Bosz compte dans ses rangs un seul latéral gauche de métier avec le Brésilien Henrique. Longtemps ciblé et annoncé proche de Lyon, Tyrell Malacia va finalement rejoindre Manchester United. Afin d’oublier cet échec, L’Equipe affirme que les Lyonnais ont dans leur viseur le joueur de l’Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico, proche de rejoindre le FC Barcelone l’hiver dernier.

Une chose est sûre, malgré la venue de Laaziri, l’OL a confirmé via son directeur général Vincent Ponsot, son intention de recruter un joueur à ce poste: "On veut chercher un arrière gauche, et on trouvera un bon arrière gauche", a-t-il clamé en conférence de presse durant la présentation de Corentin Tolisso.