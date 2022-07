Mercato: après l'échec Malacia, l'OL penserait à Tagliafico

Après l'échec du dossier Tyrell Malacia, en passe de rejoindre Manchester United, l'OL cherche toujours un latéral gauche. L'Argentin Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) est ciblé selon L'Equipe.

Il était tout proche de rejoindre le FC Barcelone en janvier. Six mois plus tard, c’est en Ligue 1 qu’il pourrait débarquer. Selon les informations de L’Equipe ce samedi, Nicolas Tagliafico est la nouvelle priorité de Lyon au poste de latéral gauche. Encore faut-il s’entendre avec l’Ajax Amsterdam et le principal intéressé. Le champion des Pays-Bas demanderait entre quatre et cinq millions d’euros pour laisser partir l’international argentin de 29 ans, qui donnerait pour le moment sa préférence à des clubs engagés en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Barcelone aussi intéressé

En fin de contrat en juin 2023, il intéresserait notamment le Napoli et toujours le Barça, qui le suit depuis longtemps. Lors du dernier mercato hivernal, le club blaugrana semblait bien parti pour le recruter, mais les dirigeants de l’Ajax avait bloqué son départ. "C’était une opportunité de rêve et ils ne m’ont pas aidé, avait-il regretté. Ne jamais poser de problème, avoir un bon comportement tous les jours, c’est ma mentalité. Et ça me déçoit parce que j’ai le sentiment que mon professionnalisme m’a nui." Avant de cibler Tagliafico, les Gones espéraient attirer l’international néerlandais du Feyenoord Rotterdam, Tyrell Malacia (22 ans). Mais Manchester United est entré dans la danse et est aujourd’hui en passe de le faire signer.

Un échec qui a quelque peu agacé la direction lyonnaise. Vendredi, Vincent Ponsot, directeur général de Lyon, a expliqué que l'opération avait capoté afin de préserver la "probité du club". "Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau, de manière générale, quel que soit leur amour ou pas pour l'OL. Donc ce n'est pas un sujet de moyens. Par contre, je vais être très clair: l'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a des demandes parfois, c'est comme ça dans le milieu du foot, qu'on ne fait pas. Mais on veut chercher un arrière gauche, et on trouvera un bon arrière gauche. Je pense que le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir et de ne pas voir débarquer la police le matin. Moi non plus", a-t-il déclaré en marge de la présentation de Corentin Tolisso.

"Je lisais aussi ce matin que celui qui a fait des propositions complémentaires avait les mêmes difficultés que nous pour conclure. Ce qui veut dire que ce n'était peut-être pas un dossier aussi facile à réaliser", avait ajouté Jean-Michel Aulas. D'après L'Equipe, l'OL s'est aussi renseigné sur Owen Wijndal (22 ans), mais le défenseur de l'AZ Alkmaar devrait prochainement s'engager avec l'Ajax.