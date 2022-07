Mercato: l’OL veut "réduire son effectif" et attend des départs en août

Bruno Cheyrou a fait le point sur le mercato de l’OL dans une interview accordée à L’Équipe. Le responsable de la cellule de recrutement des Gones espère vendre certains joueurs dans les semaines à venir, avant d’envisager d’autres recrutements.

Après avoir été corrigé par Willem II (5-0), l’OL a relevé la tête aux Pays-Bas en allant s’imposer dans l’antre de Feyenoord, ce dimanche en amical (0-2). Après la rencontre, Bruno Cheyrou a fait le point sur le mercato des Gones dans une interview accordée à L’Équipe. Et le responsable de la cellule de recrutement a fait passer un message très clair: certains joueurs doivent quitter le club. Si possible, rapidement.

"Au milieu, il y a tellement de monde que tant qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Le mercato est loin d'être fini dans les deux sens. On a fait une première phase active avec les recrutements des (Rémy) Riou, (Alexandre) Lacazette, (Corentinà Tolisso, (Nicolas) Tagliafico, (Yohann) Lepenant et même la prolongation de Tetê. Sincèrement, on pensait qu'on serait capables de réduire un peu l'effectif pour avoir moins de joueurs à la disposition de Peter. J'espère qu'en août, ce sera dans le sens des départs qu'on aura des possibilités, des solutions."

"On subit un peu le mercato"

Interrogé sur l’avenir d’Houssem Aouar ou celui de Lucas Paqueta, le dirigeant rhodanien n’a écarté aucune possibilité: "On est prêts à toute éventualité mais il faut déjà réduire l'effectif. En fonction des départs, des offres, au cas par cas, on analysera mais des données économiques entrent en ligne de compte. On appréhendera ça avec le président (Jean-Michel Aulas), avec Vincent (Ponsot) pour prendre les meilleures décisions. Je suis là pour avoir la meilleure équipe possible mais il y a des contraintes à prendre en compte."

Et à l’heure actuelle, le vestiaire surchargé de l’OL ne permet pas de conclure d’autres dossiers. "Sur tous les sujets, ça n'a pas beaucoup avancé. On est en stand-by mais ça bouge un peu quand même, résume Cheyrou. Le mercato, d'une manière générale, s'active un peu même si c'est un peu tard pour moi car le championnat commence bientôt. Nous, on a fait ce qu'on voulait dans le sens des arrivées mais il y a beaucoup d'équipes qui sont très loin d'avoir leur effectif au complet. Il faut le temps qu'elles se mettent en place, qu'elles injectent du cash dans la machine pour que ça puisse rejaillir sur les mouvements. On attend, on subit un petit peu le mercato mais on est prêts au cas où à réagir." Après un dernier match de préparation contre l’Inter, samedi à Cesena, les Lyonnais entameront leur saison de Ligue 1 en recevant l’AC Ajaccio le 5 août au Groupama Stadium.