Willem II-OL: Bosz tacle fort ses joueurs après la défaite humiliante

Balayé en amical ce samedi par Willem II (5-0), l'OL a concédé sa troisième défaite lors de la préparation. Malgré un onze remanié, Peter Bosz n'a pas du tout apprécié la prestation de son équipe.

Peter Bosz fait la mou après la piètre prestation face à Willem II. Punis par l'équipe néerlandaise ce samedi (5-0), les Gones n'ont jamais existé offensivement et ont offert de nombreux cadeaux à leurs adversaires. Une prestation qui n'a guère plus à Peter Bosz, qui avait décidé d'aligner un onze remanié, avec notamment Aouar, Boateng et Cherki titulaires.

"Tu ne peux pas perdre 5-0 contre une équipe comme Willem II. Mais cette défaite est méritée, a-t-il concédé au micro d'OL Play. On a été très mauvais, on a très mal joué. Aujourd’hui l’objectif était de jouer 90 minutes mais quand tu perds déjà 3-0 à la mi-temps, tu dois avoir une fierté qui te pousse à te reprendre en seconde période. Cela n'a pas été le cas. C’est un problème de volonté, d’état d’esprit. Aujourd’hui les joueurs de Willem II avaient vraiment envie de gagner. Demain on verra un autre OL que celui qu’on a vu aujourd’hui".

Rebond attendu face au Feyenoord

La rencontre a vite tourné court face à Willem II, qui a profité des (trop) nombreux cadeaux de l'arrière-garde lyonnaise pour creuser l'écart dès la pause. Julian Pollersbeck, Damien Da Silva et Jerome Boateng sont apparus en grande difficulté. Devant, les attaquants lyonnais n'ont rien proposé pour inquiéter le portier adverse.

Après cette sortie de route, la troisième de la préparation, les titulaires lyonnais prendront le relais dimanche face à Feyenoord (16h45), avant de conclure la série de matchs amicaux face à l'Inter Milan samedi prochain. Les hommes de Peter Bosz ouvriront le bal en championnat en accueillant l'AC Ajaccio, le vendredi 5 août (21 heures).