Amical: l'OL dispose tranquillement du Feyenoord, Lacazette encore buteur

Actuellement en stage aux Pays-Bas, l'OL s'est s'imposé ce dimanche face au Feyenoord pour son avant-dernier match de préparation (2-0). Une bonne nouvelle après la claque reçue face à Willem II (5-0) la veille.

Au lendemain de la claque reçue par Willem II (5-0), les titulaires lyonnais ont pris place sur le pré au stade De Kuip pour affronter le Feyenoord, finaliste perdant de la dernière Ligue Europa Conference. Les hommes de Peter Bosz ont affiché un visage convaincant pour leur avant-dernier match de préparation, ponctué par une quatrième victoire (2-0).

Portée par Alexandre Lacazette, l'attaque des Gones s'est montrée très complémentaire. L'ancien joueur d'Arsenal a d'ailleurs concrétisé la domination lyonnaise d'une lourde frappe des 30 mètres.

Pressing haut et beaucoup d'engagement

Installé haut dans la partie de terrain néerlandaise, le bloc lyonnais a effectué un pressing haut sur la défense du Feyenoord et s'est procurée beaucoup d'occasions, à l'image de Karl Toko-Ekambi et Malo Gusto. Mais le but du break a été inscrit juste avant la pause par le revenant Jeff-Reine Adelaïde, qui a prolongé un coup de tête de Thiago Mendes.

Impliqués défensivement - notamment Lucas Paqueta - les Gones ont livré une prestation plus décousue au retour des vestiaires, offrant quelques brèches aux Néerlandais, troisièmes du dernier championnat derrière l'Ajax et le PSV Eidhoven. Mais les hommes de Peter Bosz ont su parfaitement gérer leur avance, permettant à Anthony Lopes de boucler un deuxième clean sheet dans cette campagne de matchs amicaux. Avec quatre victoires et trois défaites depuis le début de la préparation, l'OL va disputer un ultime test face à l'Inter Milan samedi prochain (20h30), avant d'ouvrir le championnat au Groupama Stadium face à l'AC Ajaccio le vendredi 5 juillet (21 heures).

La compo de l'OL

Lopes (C) - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Paqueta, Reine-Adélaïde - Tetê (Lega, 71e), Lacazette, Toko Ekambi (Bonnet, 90e)