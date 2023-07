Mercato: l’OM a bouclé le recrutement d’Aubameyang, qui va s’engager pour trois ans

L’Olympique de Marseille a finalisé le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais de 34 ans a été libéré de son contrat avec Chelsea et va signer un contrat de trois avec le club phocéen.

L’OM tient son nouveau buteur. Après le départ d’Alexis Sanchez, désormais sans club, Marseille a choisi de miser sur un autre ancien d’Arsenal, lui aussi âgé de 34 ans. Le club phocéen a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Après plusieurs semaines de négociations, l’OM a finalisé le recrutement de l’international gabonais (74 sélections, 30 buts). Chelsea a accepté de le libérer alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2024 au sud-ouest de Londres. Aubameyang va donc débarquer libre sur la Canebière et parapher un contrat de trois ans, jusqu’en 2027.

L’ancien attaquant de Dortmund et du Barça rejoindra ses nouveaux partenaires en Allemagne pour participer au stage de préparation sous les ordres de Marcelino. Il devrait passer sa visite médicale outre-Rhin, avant de s’engager officiellement avec Marseille. Né à Laval (Mayenne), PEA a été formé à Rouen et Bastia, avant de débuter sa carrière professionnelle à l’AC Milan. Il a ensuite évolué durant plusieurs saisons en Ligue 1, sous les couleurs de Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne.

Un été très dense l'attend avec l’OM

Aubameyang va retrouver le championnat de France, dix ans après son départ des Verts. Reste à savoir quand il étrennera le maillot ciel et blanc. L’OM va disputer une série de matchs amicaux dans les prochaines semaines, contre les Belges de KAS Eupen (samedi), les Belges du RKC Waalwijk (le 27 juillet) et les Allemands de Leverkusen (le 2 août).

Dans la foulée, les Marseillais, troisièmes de la dernière Ligue 1, disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue des champions face à un adversaire dont l’identité sera connue lundi prochain à l’issue d’un tirage au sort. Ils accueilleront également le Stade de Reims, le week-end du 12-13 août au Vélodrome, pour le lancement de la nouvelle saison de L1.