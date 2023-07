Mercato: l'OM officialise le recrutement d'un jeune attaquant portugais

L'Olympique de Marseille a officialisé ce lundi le recrutement de Iuri Moreira. L'attaquant portugais de 19 ans s'est engagé libre en provenance du Benfica Lisbonne et devrait d'abord renforcer l'équipe réserve, malgré sa présence lors du stage estival avec le groupe de Marcelino.

Orphelin d'Alexis Sanchez, l'Olympique de Marseille n'a pas encore déniché son "grantatakan" pour remplacer le Chilien. A la recherche d'un renfort offensif pour accompagner Vitinha en attaque, Marcelino va devoir encore attendre pour boucler une recrue d'expérience, malgré des discussions pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais avant, peut-être, de voir le Gabonais débarquer, le club phocéen a bouclé ce lundi le recrutement de Iuri Moreira. Formé au Benfica, le Portugais de 19 ans a quitté le club lisboète lors de ce mercato estival et s'est engagé libre avec l'OM.

Une recrue principalement pour la réserve

Un renfort à moindre prix pour le club présidé par Pablo Longoria. Mais contrairement à Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, les deux premières recrues de l'été marseillais, Iuri Moreira n'a pas été enrôlé pour intégrer immédiatement le groupe professionnel. Officialisée par l'OM via un communiqué, sa signature l'a été dans la rubrique "centre de formation" et semble donc destiner le jeune lusitanien à une place avec l'équipe réserve en National 3 pour la campagne 2023-2024.

La saison passée avec le Benfica, Iuri Moreira n'a pas joué avec les pros mais a engrangé des minutes avec les U23 lisboètes. En 21 rencontres, l'attaquant axial a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Le Portugais est également entré en jeu lors de quatre matchs de Youth League (une passe décisive) dans la poule du PSG, mais il n'a pas joué face aux jeunes espoirs franciliens.

Déjà quelques minutes avec l'OM

Sauf surprise, Iuri Moreira devrait dans un premier temps gagner de l'éxpérience avec l'équipe B, mais en attendant, Marcelino a déjà fait appel à lui. Avant même son officialisation à l'OM, le Portugais a déjà porté le maillot phocéen lors de l'amical remporté samedi contre Nîmes (2-0).

Entré à la place d'Ange Lago en milieu de première période, Iuri Moreira a disputé une vingtaine de minutes avec Marseille avant de laisser sa place à Vitinha. Le jeune buteur portugais pourrait encore évoluer dans les semaines à venir avec l'OM. Si Dimitri Payet est absent pour "raisons personnelles", le nouvel arrivé figure bien parmi les 26 joueurs retenus par Marcelino lors du stage estival en Allemagne.