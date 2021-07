Mercato: l'OM aurait transmis une offre à Boca (retoquée) pour Pavon

À la recherche d'un renfort dans le secteur offensif, l'OM aurait jeté son dévolu sur Cristian Pavon. Un prêt d'un an avec option d'achat serait privilégié par le board marseillais afin de faire venir le joueur de 25 ans sur la Canebière, mais le club argentin voudrait une obligation d'achat.

Oui, l'OM est bel et bien sur la trace de Cristian Pavon. Selon la télévision argentine et TyC Sports, l'Argentin de 25 ans qui évolue à Boca Juniors est dans le viseur de Jorge Sampaoli et les dirigeants olympiens ont soumis au club argentin une première offre : un prêt d'un an avec option d'achat d'environ cinq millions d'euros, afin d'obtenir 50% des droits du joueur.

Boca souhaiterait une obligation d'achat

Problème: Boca sait que son joueur arrive en fin de contrat en juin 2022 et ne souhaite pas le voir partir libre. Le club argentin aimerait donc infléchir la position marseillaise sur l'option d'achat pour la transformer en obligation d'achat. Quoi qu'il en soit Boca veut attendre la fin de la série contre l'Atlético Mineiro en Copa Libertadores mardi prochain avant de prendre une décision définitive. De quoi laisser à l'OM le temps de préparer une nouvelle offre et de revenir à la charge.

En sommeil depuis quelques semaines, la piste menant à l'attaquant international (11 sélections) prend donc clairement de l'épaisseur et confirme la volonté de Pablo Longoria de poursuivre son gros mercato après le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l'arrivée de Gerson et les prêts de Pau Lopez, Mattéo Guendouzi ou Cengiz Ünder. Sans compter les dossiers William Saliba et Luan Peres, qui pourraient être bouclés sous peu.