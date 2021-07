OM: Guendouzi explique son choix, lui qui a joué avec le PSG chez les jeunes

Mattéo Guendouzi a été prêté une saison par Arsenal à l'OM. Le milieu de 22 ans revient en France, lui qui a été formé par Lorient mais qui a joué aussi pour le PSG lors de ses jeunes années. Ce qui ne semble pas un vrai sujet pour le nouveau venu.

Le mercato avance bien du côté de l'OM, et les présentations des recrues s'enchaînent. Ce mercredi, c'est Mattéo Guendouzi qui est passé devant les médias pour une première conférence de presse en tant que joueur de l'OM. Le milieu de terrain a été prêté une saison pour rappel par Arsenal.

"On m'a montré de l'amour, je veux le rendre sur le terrain"

A 22 ans, Mattéo Guendouzi n'entrait pas forcément dans les plans de Mikel Arteta, le coach des Gunners. Après un prêt en Bundesliga au Hertha Berlin, c'est donc un retour en France pour l'ancien joueur de Lorient. Formé par les Merlus, Mattéo Guendouzi est aussi originaire de la région parisienne, passé par le PSG au cours de ses jeunes années.

"J'ai joué très jeune au PSG, mais je vivais à Saint-Germain-en-Laye, c'était juste le club de ma ville, je le représentais. Aujourd'hui je suis focalisé sur l'OM, je suis là pour le club, les fans, le peuple marseillais, et on m'a déjà montré de l'amour ici, je veux leur rendre sur le terrain en mouillant le maillot.", a indiqué Guendouzi.

S'il a assuré avoir le "caractère" pour défendre les couleurs de l'OM, le nouveau venu a lâché aussi qu'il compte s'inscrire dans la durée à Marseille, alors qu'une option d'achat figure dans son contrat. "L'OM c'est un club historique, l'un des plus grands en Europe. J'ai vraiment été attiré par le projet à partir de mes discussions avec le président et le coach Sampaoli, a témoigné Guendouzi. J'ai senti de la confiance de leur part. On a tout de suite parlé de football, on a eu un bon feeling. Je remercie sincèrement Pablo Longoria, il a fait beaucoup pour ma venue ici."

Acheté par Arsenal pour 8 millions d'euros à l'été 2018, Guendouzi sort d'un exercice 2020-2021 à 24 matchs en Bundesliga, pour deux buts et trois passes décisives. Saison achevée début mai de manière précoce à cause d'une fracture d'un métatarse au pied droit. Des problèmes qui sont derrière lui et ne l'empêcheront pas d'être à l'entraînement collectif ces prochains jours.